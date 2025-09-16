Prieš varžybų maratoną – atsakymai į klausimus

Londone laukia „Lions“
„Žalgirio“ krepšininkai Antalijoje pergale užbaigė tarptautinį turnyrą „Gloria Cup“ – 90:69 nugalėjo ne stipriausios sudėties Stambulo „Anadolu Efes“.
Varžovų ekipoje nebuvo Turkijos rinktinei Europos čempionate atstovavusių Shane’o Larkino, Ercano Osmanio, Erkano Yilmazo, Sehmuso Hazero ir nacionalinei komandai vadovavusio stratego Ergino Atamano.
Kauniečių gretose jau buvo iš „EuroBasket“ sugrįžę Sylvainas Francisco, Deividas Sirvydis, Laurynas Birutis, Ąžuolas Tubelis.
Lietuvos čempionai Turkijoje taip pat įveikė Stambulo „Galatasaray“ krepšininkus 77:66 ir pralaimėjo Bursos „Tofas“ ekipai 74:78.
Rytoj žalgiriečiai Londone išmėgins jėgas su Tautvydo Sabonio treniruojama „Lions“ komanda, kuri per viešnagę Lietuvoje 81:73 privertė kapituliuoti Utenos „Juventus“, 68:58 – Klaipėdos „Neptūną“, 86:68 – Tartu „Ulikool“ (Estija) ir 82:74 – Panevėžio „7bet–Lietkabelį“.
Taures išsivežė svetur
Lietuvos krepšinio lygos („Betsson–LKL“) čempionatui besirengiantys klubai kovojo dėl Vlado Garasto ir Raimundo Sargūno taurių.
V. Garasto taurės turnyrą Klaipėdoje laimėjo Talino „Kalev“ krepšininkai, finale 94:92 įveikę „Neptūną“. Uostamiesčio ekipai 22 taškus pelnė Donatas Tarolis (6 atkovoti kamuoliai), 20 – Arnas Velička (10 rezultatyvių perdavimų, 6 atkovoti kamuoliai), 12 – latvis Rihardas Lomažas.
LKL čempionatas startuos rugsėjo 20-ąją.
Trečią vietą užėmė „Šiauliai“, 98:92 nugalėję latvių „Ventspils“. Pusfinalyje klaipėdiečiai 104:90 palaužė „Ventspils“, o šiauliečiai 70:79 nusileido „Kalev“.
R. Sargūno taurės turnyro finale „7bet–Lietkabelio“ krepšininkai 74:82 pralaimėjo Londono „Lions“. Panevėžio klubui Jamelas Morrisas pelnė 31 tašką, Gabrielius Maldūnas – 10.
Pusfinalyje „7bet–Lietkabelis“ 86:81 įveikė Voluntario CSO (Rumunija) ekipą, kuri mažajame finale dėl trečios vietos 93:78 nugalėjo Tartu „Ulikool“.
Startas – šią savaitę
„Betsson–LKL“ čempionatas startuos rugsėjo 20-ąją rungtynėmis Jonavoje ir Panevėžyje.
Pirmieji į aikštę žengs „Jonavos“ ir „Žalgirio“ krepšininkai, vėliau „Kalnapilio“ arenoje susitiks „7bet-Lietkabelis“ ir „Neptūnas“.
21 d. numatytos „Gargždų“ ir „Šiaulių“, Kėdainių „Nevėžio“ ir Vilniaus „Ryto“ akistatos.
Rezultatai
„Žalgiris“–„Tofas“ 74:78 (21:21, 17:28, 15:11, 21:18). M. Wrightas 16 taškų (12 atkovotų kamuolių), I. Brazdeikis 15 (5 atkovoti kamuoliai), E. Ulanovas 9.
„Žalgiris“–„Galatasaray“ 77:66 (11:16, 25:12, 18:19, 23:19). M. Rubštavičius 18 taškų (4/4 tritaškių), D. Sleva 11 (7 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), M. Wrightas 10 (8 atkovoti kamuoliai).
„Žalgiris“–„Anadolu Efes“ 90:69 (23:12, 14:24, 30:17, 23:16). S. Francisco 14 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai), D. Sirvydis 11, D. Sleva (7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Wrightas po 10.
