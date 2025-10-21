Žalgiriečių metraštyje – istorinė futbolininkų sėkmė

Lyderis nebepavejamas
Skambiausias šių dienų akordas – „Kauno Žalgirio“ futbolininkų triumfas A lygos čempionate: iki reguliaraus sezono pabaigos likus keturiems turams jie jau užsitikrino aukso medalius.
Tai paaiškėjo sužaidus 31-ojo turo rungtynes, kai žalgiriečiai 3:1 nugalėjo „Šiaulių“ vienuolikę, o Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa Vilniuje netikėtai 0:2 pralaimėjo „Riteriams“.
„Kauno Žalgiris“ yra surinkęs 71 tašką, tad nei „Hegelmann“ (58 tšk.), nei Vilniaus „Žalgiris“ (53 tšk.) lyderio jau nebepavys.
Čempionų taurė trenerio Elvino Černiausko kariaunai bus įteikta jau rytoj Dariaus ir Girėno stadione per mačą su sostinės žalgiriečiais.
Pastarąjį kartą Kaunas šalies futbolo čempiono titulu džiaugėsi 2007-aisiais.
Neprarado nė taško
Salės futbolo A lygos čempionate ketvirtą iš eilės pergalę iškovojo „Kauno Žalgirio“ ekipa.
Kauniečiai svečiuose 5:0 sutriuškino „Gargždų pramogų“ komandą. Du įvarčius pelnė Filipe Da Silva Santana, po vieną – Konstantinas Bondarenko, Vinicius Carvalho Feitosa ir Albertas Voskunovičius.
Žalgiriečiai – vieninteliai, šalies čempionate kol kas nepraradę nė vieno taško. Tiek pat – 12 tšk. – turi ir „Akmenės krašto“ ekipa, tačiau ji sužaidusi vieneriomis rungtynėmis daugiau ir kartą pralaimėjusi.
Trečioje vietoje – „Gargždų pramogos“ (10 tšk.).
Jaunimas įsižaidė
Dar dvejas Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) čempionato rungtynes laimėję Kauno „Žalgirio-2“ jaunuoliai – tarp lyderių.
Žalgiriečiai svečiuose 96:84 nugalėjo Šakių „Vytį-VDU“, o savo aikštėje 87:75 – Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“.
Trenerio Roko Kondratavičiaus vadovaujama komanda (5 pergalės ir 1 pralaimėjimas) – trečioje vietoje. Tokį pat rezultatą yra pasiekusios aukštesnes pozicijas užimančios ekipos – Vilkaviškio „Perlas Go“ ir Kėdainių sporto centro.
Ketvirti – Giedriaus Kurtinaičio treniruojami Kauno rajono „Omegos-Tauro-LSU“ (2–2) krepšininkai.
Čempionų taurė „Kauno Žalgirio“ futbolininkams bus įteikta Dariaus ir Girėno stadione.
Darys išvadas
Pirmą nesėkmę Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate, kurį remia „Betsson“, patyrė Kauno „Žalgiris“.
LKL čempionai namuose 85:87 pralaimėjo Panevėžio „Lietkabeliui“, kuris spalio 11-ąją privertė kapituliuoti ir vicečempioną Vilniaus „Rytą“ (89:84).
„Žalgirio“ arenoje, ketvirtą kėlinį likus žaisti 2 sek., Kauno komandą galėjo išgelbėti Deividas Sirvydis, tačiau jo tritaškis metimas buvo netaiklus.
„Nenusipelnėme laimėti. Nemažai mūsų žaidėjų tiesiog neatėjo į šias rungtynes. Matyt, nenuteikiau. Reikės daryti išvadas“, – nedaugžodžiavo „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Kauno ekipai Sylvainas Francisco pelnė 21 tšk., atliko keturis rezultatyvius perdavimus, tačiau suklydo keturis kartus. Nesisekė Eurolygos mačo su Milano klubu didvyriui Arnui Butkevičiui – visi metimai nepasiekė tikslo (0/1 dvitaškių, 0/5 tritaškių).
Turnyro lentelėje „Žalgirį“ (4–1) pasivijo „Rytas“ (4–1). Toliau rikiuojasi „Lietkabelis“ (4–2), Klaipėdos „Neptūnas“ (3–2), „Šiauliai“ (3–3), „Gargždai“ (2–3), Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (2–4), Utenos „Juventus“ (1–4), „Jonava Hipocredit“ (1–4).
