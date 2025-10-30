Po spektaklio su italais laukia neparankieji prancūzai

Serija nenutrūko
Po šiandienos akistatos su svečiais iš Prancūzijos – ASVEL krepšininkais – kauniečių sekmadienį namuose dar lauks ir principinis LKL mūšis su Vilniaus „Rytu“.
Toną vienai intensyviausių sezono savaičių „Žalgiris“ davė antradienį sausakimšoje savo arenoje nepalikdamas šansų Italijos čempionei „Virtus“. Bolonijos krepšininkus kauniečiai pakirto jau pirmajame ketvirtyje 25:11 ir vėliau nebeprisileido artyn. „Virtus“ žalgiriečiams pralaimi nuo 2007-ųjų – aštuonis mačus paeiliui.
„Rungtynes kontroliavome gynyba. Prieš mačą priėmėme kertinį susitarimą – sunkiai dirbti gynyboje, o tuomet rodyti solidumą puolime“, – aiškino „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Kosminis krepšinis
Kauniečių strategas negailėjo pagyrų pagrindiniu mūšio herojumi tapusiam Sylvainui Francisco. Gynėjas pasiekė rezultatyvių perdavimų Eurolygoje asmeninį rekordą (10) ir pelnė 23 taškus.
Nerungtyniaujant pagrindiniam įžaidėjui Nigelui Williamsui-Gossui, 185 cm ūgio prancūzas priminė pernykštį save, kai lemiamais momentais vienas ištempdavo komandą. Paskutiniame ketvirtyje jis surinko 13 taškų ir finišavo su 35 naudingumo balais – vos vieno pritrūkdamas iki naudingumo rekordo pakartojimo.
„Tikrai kosminiai skaičiai! Per tiek minučių surinkti tiek taškų ir tiek rezultatyvių perdavimų... Sylvainas nulėmė daugiau nei pusę komandos taškų. Jeigu jis supranta, kur jo stiprybės, tampa nesulaikomas. Bet aš žinau, kad jis gali būti dar geresnis“, – komentavo T. Masiulis.
Lietuvis – kuklus
Penkias pergales per septynis turus iškovoję žalgiriečiai įsitvirtino turnyro lyderių ketverte. Šįvakar jų laukiantis ASVEL su dviem laimėjimais rikiuojasi Eurolygos dugne – dalijasi 17–19 vietas.
5 – tiek tūkstančių JAV dolerių per mėnesį Jonavoje uždirbdavo vienas dabartinių ASVEL lyderių Glynnas Watsonas.
Apie planus po šio sezono pasitraukti iš Eurolygos pranešę prancūzai antradienį svečiuose 65:79 nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai. Pierrico Poupet auklėtiniai nesusitvarkė su Serbijos komandos puolėju Chima Moneke, pataikiusiu visus aštuonis dvitaškius ir surinkusiu 35 naudingumo balus. Vidurio puolėjas Donatas Motiejūnas pridėjo 4 taškus.
Vilerbano komandos gretose naudingu žaidimu pasižymėjo 204 cm ūgio „centras“ Mbaye Ndiaye, surinkęs 10 taškų ir 16 naudingumo balų. Drauge su juo dviženklio rezultatyvumo ribą peržengė tik puolėjas Melvinas Ajinca (13 taškų).
Metikų komanda
Tiesa, kalbėdamas apie ketvirtadienio akistatą T. Masiulis pabrėžė, kad ASVEL nėra lengvas riešutas jo kolektyvui. Juolab kad kauniečiams prancūzų nepavyksta įveikti jau dvejus metus. Per juos pralaimėtos visos ketverios tarpusavio rungtynės.
„Nereikia apsigauti, laukia labai sunkios rungtynės. Gal pagal lentelę jie nėra aukščiausioje vietoje, bet daug susitikimų pralaimėjo mažais skirtumais. Prancūzai turi pavojingų žaidėjų, todėl turime labai susikaupti“, – perspėjo „Žalgirio“ vairininkas.
T. Masiulio pastebėjimu, ASVEL labiausiai neparanki savo atletiškumu. Jo teigimu, tokios komandos jėga išstumdo žalgiriečius iš palankių pozicijų ir verčia žaisti neparankų krepšinį.
Kauniečiai atkreipė dėmesį į Vilerbano krepšininkų pamėgtus tolimus metimus ir tai, kad prancūzai yra viena mažiausiai (19 vieta) dvitaškių įmetanti Eurolygos komanda.
„Viena užduočių bus neleisti jiems mesti tritaškių. Du žaidėjai M. Ajinca ir Zacas Seljaasas drauge atleika beveik 13 tolimų metimų per kiekvieną mačą. Turime būti budrūs ir dėl Nando de Colo. 38-erių snaiperis dėl patirties lemiamais momentais gali imtis iniciatyvos ir nuspręsti rungtynių baigtį“, – analizavo T. Masiulis.
Lenktyniauja su laiku
ASVEL puolime išsiskiria ir lietuviams gerai pažįstamas amerikietis Glynnas Watsonas. Šį krepšininką prieš dvejus metus iš Lenkijos lygos buvo prisiviliojęs „Jonavos“ klubas.
Pasak tuomečio jonaviečių trenerio Virginijaus Šeškaus, talentingas gynėjas LKL čempionate rungtyniavo vos už 5 tūkst. JAV dolerių mėnesio atlyginimą. Šį sezoną Eurolygoje 183 cm ūgio mažylio vidurkiai siekia net 13,3 taško ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.
„Visi naujokai, kurie atėję į Eurolygą taip žaidžia, mane maloniai stebina. Smagu dėl žmonių, kurie parodo, kad iki Eurolygos galima ateiti kitu keliu ir čia rodyti gerą žaidimą. Jei nuosekliai dirbi, gali prasimušti iš bet kurios vietos“, – sakė T. Masiulis.
Po akistatos su ASVEL žalgiriečiai turės vos dvi dienas poilsio, o sekmadienį stos į LKL mūšį su Vilniaus „Rytu“. Vairininko nuomone, tokia triguba rimtų rungtynių savaitė yra didžiulis išbandymas ne tik jo auklėtiniams, bet ir trenerių štabui, kuriam tenka kone naktimis analizuoti būsimus varžovus.
„Ruošdamasis susitikimui su „Virtus“ žiūrėjau jų tarpusavio rungtynes būtent su ASVEL. Jau tada turėjau šiek tiek taktinių minčių. Gerai, kad turime du skautus – Andrew Antelidze, kuris buvo atsakingas už „Virtus“ žaidimo analizę, ir Andrių Ulčicką, kuris keletą dienų atskirai ruošėsi akistatai su ASVEL“, – dėstė strategas.
Statistika
„Žalgiris“–„Virtus“ 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15).
Kaunas, „Žalgirio“ arena, 14 512 žiūrovų.
„Žalgiris“: S. Francisco 23 taškai (3/6 tritaškių, 10 rezultatyvių perdavimų), M. Wrightas 14 (8 atkovoti kamuoliai), D. Sleva 13 (2/2 tritaškių), D. Sirvydis 11 (3/6 tritaškių), Ą. Tubelis 10 (7 atkovoti kamuoliai), E. Ulanovas 8, M. Rubštavičius 3, I. Brazdeikis (4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai) ir A. Butkevičius po 2, L. Birutis ir M. Lo (4 klaidos) po 0.
„Virtus“: M. Morganas 19 taškų, A. Smailagičius 12 (5 atkovoti kamuoliai), C. Edwardsas (0/6 tritaškių) ir M. Dioufas po 9, S. Niangas ir B. Tayloras po 6, L. Vildoza ir D. Alstonas po 2, A. Pajola (5 rezultatyvūs perdavimai), D. Hackettas ir J. Jallow (9 atkovoti kamuoliai) po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 20/35 (57 proc.) ir 18/34 (53 proc.), tritaškių – 10/25 (40) ir 5/20 (25), baudų metimų – 16/21 (76) ir 14/19 (74). Atkovota kamuolių – 39 ir 26, perimta – 5 ir 8. Rezultatyvūs perdavimai – 20 ir 16. Klaidos – 13 ir 12.
7-as turas
Belgrado „Crvena zvezda“–Vilerbano ASVEL 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25). 16 872 žiūrovai. C. Moneke 24 taškai (8/8 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai) / M. Ajinca 13 taškų (3/7 tritaškių).
Miuncheno „Bayern“–Madrido „Real“ 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17). 11 500 žiūrovų. I. Mike'as 29 taškai (7 atkovoti kamuoliai) / T. Lylesas 20 taškų (3/6 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai).
Atėnų „Panathinaikos“–Tel Avivo „Maccabi“ 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19). 18 540 žiūrovų. K. Nunnas 22 taškai (4/8 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) / J. Hoardas 15 taškų (9 atkovoti kamuoliai).
„Barcelona“–Milano „EA7 Emporio Armani“ 74:72 (14:19, 22:22, 28:20, 10:11). 5 561 žiūrovas. W. Clyburnas 17 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / A. Brooksas 15 taškų (3/4 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai).
Vitorijos „Baskonia“–„Dubai“ 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25). 7 621 žiūrovas. T. Luwawu-Kabarot'as 25 taškai (6/11 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai) / F. Petruševas 22 taškai (7 atkovoti kamuoliai).
„Paris Basketball“–Stambulo „Anadolu Efes“ 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21). 8 202 žiūrovai. N. Hifis (0/8 tritaškių) ir S. Herrera (4/9 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) po 17 taškų / S. Larkinas 19 taškų.
„Valencia“–Stambulo „Fenerbahce“ 94:79 (27:13, 24:22, 25:21, 18:23). 11 267 žiūrovai. K. Tayloras 17 taškų (6 atkovoti kamuoliai) / T. Biberovičius 18 taškų (4/8 tritaškių).
