Permainingose rungtynėse „Lietkabelis“ įveikė „Gargždus“

Rungtynės vyko be žiūrovų, tačiau „Lietkabelio“ narysčių turėtojai susitikimą galėjo stebėti privačioje „Facebook“ grupėje. Narystes galite įsigyti kakava.lt.
Startinis Panevėžio „Lietkabelio“ penketukas:
Daniel Baslyk
Ognjen Jaramaz
Alexander Schumacher
Ivan Février
Miloš Ilić
Startinis Gargždų „Gargždų“ penketukas:
Ben Krikke
Arūnas Mikalauskas
Rokas Kreišmontas
Jaguan Carlos
Langston Wilson
Pirmuosius rungtynių taškus pelnė „Lietkabelis“ – Alexanderis Schumacheris metimu iš vidutinio nuotolio atidarė panevėžiečių taškų sąskaitą. Jau kitoje atakoje Ivanas Février pataikė tritaškį, o „Lietkabelis“ rungtynes pradėjo spurtu 5:0.
Penkių taškų atkarpa atsakė ir Gargždų ekipa. Vis dėlto I. Février ir M. Ilić du kartus užtikrintai sužaidė po krepšiu, o „Lietkabelis“ vėl susigrąžino keturių taškų persvarą (9:5).
Kėliniui įpusėjus panevėžiečiai nemažino apsukų. Po G. Maldūno dėjimo greitoje atakoje ir sėkmingo A. Schumacherio prasiveržimo „Lietkabelio“ pranašumas išaugo jau iki septynių taškų (17:10).
Sėkmingiau pirmojo ketvirčio pabaigą sužaidė Gargždų krepšininkai. Keli atkovoti kamuoliai puolime leido svečiams pasivyti panevėžiečius (17:17). Vis dėlto paskutinėje atakoje N. Radžius perėmė kamuolį, o K. Kennedy, likus vos sekundei, greitoje atakoje galingai įdėjo iš viršaus ir sugrąžino „Lietkabeliui“ dviejų taškų persvarą (19:17).
Antrajame ketvirtyje K. Kennedy pratęsė sėkmingą „Lietkabelio“ atkarpą. Jis išprovokavo dvi varžovų pražangas ir realizavo tris iš keturių baudų metimų, dar du taškus pridėjo D. Baslykas, o panevėžiečių pranašumas išaugo iki šešių taškų (24:18).
Kėliniui įpusėjus O. Jaramazas smeigė tritaškį, du tikslius baudų metimus pridėjo D. Baslykas, o po keturių iš eilės G. Maldūno taškų „Lietkabelis“ susikrovė dviženklį pranašumą (37:24). Po sėkmingos panevėžiečių atkarpos Gargždų ekipos treneris P. Malašauskas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės.
Po minutės pertraukėlės „Lietkabelis“ ir toliau sėkmingai didino savo pranašumą. Likus minutei iki antrojo ketvirčio pabaigos I. Février pataikė iš toli, o po prancūzo tritaškio panevėžiečių persvara išaugo jau iki 18 taškų (44:26).
Kėlinio pabaigoje Gargždų krepšininkams pavyko šiek tiek sumažinti atsilikimą. Po sėkmingo svečių prasiveržimo komandas po dviejų kėlinių skyrė 15 taškų (46:31).
Po dviejų kėlinių rezultatyviausias „Lietkabelio“ gretose buvo I. Février, pelnęs 10 taškų. Dar 9 taškus pridėjo O. Jaramazas.
Trečiasis rungtynių kėlinys prasidėjo sėkminga „Lietkabelio“ atkarpa. Po du taškus iš po krepšio pelnė I. Février, V. Ilić ir K. Kennedy, tritaškį pridėjo A. Schumacheris, o panevėžiečių pranašumas pirmą kartą perkopė 20 taškų ribą (55:31).
Kėliniui įpusėjus „Lietkabelis“ ir toliau kontroliavo rungtynes. Nuo trečiojo ketvirčio pradžios panevėžiečiai surengė spurtą 14:0 ir dar labiau nutolo nuo varžovų (60:31).
Po P. Malašausko minutės pertraukėlės atsakė ir Gargždų krepšininkai. Svečiai vos per minutę surengė spurtą 9:0 ir sumažino atsilikimą iki 20 taškų (60:40).
Kėlinio pabaigoje abi komandos strigo puolime. Per likusį laiką ekipos pelnė po keturis taškus, todėl skirtumas išliko nepakitęs. Po trijų kėlinių „Lietkabelis“ pirmavo 64:44.
Ketvirtojo ketvirčio pradžioje atsigavo ir Gargždų krepšininkai. Svečiai surengė spurtą 13:3 ir sumažino atsilikimą iki 13 taškų (70:57). Po šios atkarpos N. Čanakas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės.
Po minutės pertraukėlės „Lietkabelio“ vyriausiasis treneris už komentarus teisėjams buvo nubaustas technine pražanga. Gargždų krepšininkai realizavo baudos metimą, pridėjo dar du taškus, o panevėžiečių pranašumas sumažėjo iki 11 taškų (72:61).
Kėliniui artėjant prie pabaigos Gargždų krepšininkai ir toliau žaidė užtikrinčiau. Svečiai solidžiai gynėsi, perėmė kelis kamuolius ir pirmą kartą nuo antrojo ketvirčio sumažino atsilikimą iki vienženklio skirtumo (79:74).
Iki rungtynių pabaigos likus 30 sekundžių komandas skyrė vos trys taškai. Vis dėlto paskutinėje atakoje A. Schumacheris perėmė kamuolį ir įtvirtino „Lietkabelio“ pergalę.
Panevėžio „Lietkabelis“: K. Kennedy – 16; A. Schumacheris – 13; G. Maldūnas ir I. Février – po 12.
Gargždų „Gargždai“: B. Krikke – 13; J. Carlosas – 12; L. Wilsonas – 11.
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