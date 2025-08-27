Pergalingas Europos čempionato startas: lietuviai užtikrintai įveikė britus

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Tamperėje (Suomija) startavusiose B grupės varžybose 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) nugalėjo Didžiosios Britanijos ekipą.
Jonas Valančiūnas pelnė 18 taškų (9 atkovoti kamuoliai), Ąžuolas Tubelis surinko 17 tšk. (7 atkovoti kamuoliai), Rokas Jokubaitis (6 rezultatyvūs perdavimai) ir Margiris Normantas – po 12 tšk.
Rugpjūčio 29-ąją lietuvių lauks mačas su juodkalniečiais, 30 d. – su vokiečiais, rugsėjo 1 d. – su suomiais, 3 d. – su švedais.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
Naujausi komentarai