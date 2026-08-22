Pastangos tenkino, bet rezultatas netiko

Arizonos universiteto krepšininkams tai buvo jau trečiosios rungtynės Lietuvoje. „Wildcats“ Jonavoje 88:99 nusileido rezervinei Lietuvos rinktinei, o Kėdainiuose 107:85 įveikė Ukrainos nacionalinę komandą.
Pirmuosius rungtynių taškus pelnė Bryce’as Jamesas. Lietuviams pasižymėti pavyko sužaidus pustrečios minutės, kai po netaiklaus metimo kamuolį atkovojo ir taškus pelnė Mindaugas Kačinas – 2:4.
Laurynas Beliauskas pataikė iš toli, o kitoje atakoje mesdamas tritaškį išprovokavo varžovų pražangą – 8:9. Netrukus Augustas Marčiulionis pelnė penkis taškus, tačiau ketvirčio pabaiga sėkmingiau susiklostė svečiams. Ivano Kharchenkovo tritaškis leido „Wildcats“ po pirmųjų dešimties minučių pirmauti 23:15.
Antrojo kėlinio pradžioje Motiejus Krivas blokavo Justo Furmanavičiaus ir Donato Motiejūno metimus, tačiau Karolis Lukošiūnas atsakė tritaškiu, o A. Marčiulionis išradingai užbaigė greitą ataką – 23:26.
Kristupas Žemaitis dviem taikliais tolimais metimais persvėrė rezultatą Lietuvos rinktinės naudai – 30:28. Likusį ketvirčio laiką aikštėje vyko lygi kova, o į ilgąją pertrauką „Wildcats“ išėjo turėdami trijų taškų pranašumą – 43:40.
Po pertraukos Lietuvos rinktinės puolimas ėmė strigti. Taškų badą nutraukė Nojus Radžius ir M. Kačinas, tačiau I. Kharchenkovo sėkmingos atakos svečiams grąžino dviženklę persvarą. M. Krivas pridėjo tritaškį, o prieš lemiamą ketvirtį Arizonos universiteto komanda pirmavo 69:55.
Ketvirtajame kėlinyje lietuviams priartėti nepavyko. „Wildcats“ persvara išaugo iki 15 taškų, o Lietuvos rinktinė į tai atsakė septyniais taškais be atsako. Vis dėlto svečių gynėjas Derekas Dixonas pataikė iš toli ir neleido R. Kurtinaičio auklėtiniams sugrąžinti intrigos.
Arizonos universiteto krepšininkai išsaugojo pranašumą ir Alytuje šventė pergalę rezultatu 88:74.
Lietuva: Augustas Marčiulionis 15, Laurynas Beliauskas 12, Mindaugas Kačinas 11, Regimantas Miniotas 9, Donatas Motiejūnas ir Kristupas Žemaitis po 7, Nojus Radžius 5, Justas Furmanavičius (1/6 metimų) ir Karolis Lukošiūnas po 4.
Arizonos „Wildcats“: Ivanas Kharchenkovas 30, Motiejus Krivas 15, Ugnius Jaruševičius 14, Derekas Dixonas 13.
(be temos)
(be temos)
(be temos)