Padėtas taškas Javtoko byloje

2025-10-15 12:54
ltu.basketball inf.

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) išnagrinėjo drausmės bylą pagal Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst skundą dėl Roberto Javtoko pasisakymų rugsėjo 7 d. laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.

Komisija nustatė, kad R. Javtokas, viešai atskleisdamas jautrias pareiškėjos asmeninio gyvenimo detales ir nekorektiškai pasisakydamas apie jos sutuoktinį Dimeo Van Der Horst, pažeidė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos ir drausmės kodekso nuostatas.

Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, komisija skyrė R. Javtokui 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per septynias dienas nuo sprendimo priėmimo.

Komisija pabrėžia, kad viešas elgesys, pažeidžiantis žmogaus orumą ar etikos normas, yra nesuderinamas su Lietuvos krepšinio vertybėmis.

EDAK komisijos nariai: Tomas Jasevičius (pirmininkas), Rasa Liuimienė, Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius, Dalius Ubartas.  

