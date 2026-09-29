O’Nealas užkūrė areną skanduotei ir su Saboniu iškėlė legendinius pirštukus: mėgaujuosi buvimu čia

Video pradžioje išvysite ypatingą akimirką, kai S.O’Nealas perdavė pasirašytą kamuolį Arvydui Saboniui, o buvusių krepšininkų duetas iškėlė legendinius pergalingus pirštus į orą.
Visa pokalbį, kurio pabaigoje S.O’Nealas užkūrė „Žalgirio“ areną skanduotei, jau dabar galite pamatyti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
„Džiaugiuosi būdamas čia. Tai mano pirmasis kartas šioje šalyje, turėjau progą susitikti su savo geru draugu Arvydu Saboniu, o miestas mane priėmė labai šiltai – ačiū jums labai“, – lietuviškai pradėjo S.O’Nealas.
Kviečiame įsijungti visą video, kuriame S.O’Nealas pagyrė ir Ąžuolo Tubelio žaidimą.
Naujausi komentarai