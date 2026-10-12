Oficialiai pristatytas rinktinės vairininkas Dainius Adomaitis: dabar esu labiau patyręs ir kantrus

52 metų specialistas, nacionalinei komandai dirigavęs ir 2016-2019 metais, jau pradėjo formuoti rinktinės trenerių ir darbuotojų štabą. Jame darbuosis Benas Matkevičius, besidarbuojantis Bostono „Celtics“ klube tarptautiniu skautu, Vilniaus „Ryto“ klubo atstovas Mindaugas Brazys ir Kauno „Žalgirio“ štabo narys Renaldas Seibutis. Fiziniu rengimu rūpinsis Sigitas Kavaliauskas.
„Suprantu kokia didelė atsakomybė man tenka. Kartu tai yra ir didelė garbė. Lyginant su pirmuoju etapu rinktinėje dabar esu labiau patyręs ir kantrus. Net ir naktį prieš savo oficialų pristatymą miegojau geriau nei įprastai. Anksčiau prieš tokius renginius jaudulio būdavo daugiau“, – prisipažino D. Adomaitis.
Naujasis treneris pastarosiomis dienomis viešėjo JAV, kur dalyvavo stažuotėje „Oklahoma City Thunder“ klube. Per vizitą D. Adomaitis spėjo pabendrauti su NBA sezonui besirengiančiais trimis Lietuvos rinktinės kandidatais, iš kurių sulaukė patvirtinimo, jog esant galimybei, jie tikrai pagelbės ir nacionalinei komandai.
„Situacija komplikuota, nes NBA sezonas netrukus prasidės, bet visi mūsų atstovai yra pasirengę pagal galimybes padėti komandai“, – sakė D. Adomaitis.
Kalbant apie artimiausią pasaulio čempionato atrankos langą lapkričio pabaigoje, treneris jau šiomis dienomis pradės preliminaraus kandidatų sąrašo sudarymą bei kalbas su žaidėjais.
„Suprantu kokia didelė atsakomybė man tenka. Kartu tai yra ir didelė garbė. Lyginant su pirmuoju etapu rinktinėje dabar esu labiau patyręs ir kantrus. Net ir naktį prieš savo oficialų pristatymą miegojau geriau nei įprastai. Anksčiau prieš tokius renginius jaudulio būdavo daugiau“, – prisipažino D. Adomaitis.
Naujasis treneris pastarosiomis dienomis viešėjo JAV, kur dalyvavo stažuotėje „Oklahoma City Thunder“ klube. Per vizitą D. Adomaitis spėjo pabendrauti su NBA sezonui besirengiančiais trimis Lietuvos rinktinės kandidatais, iš kurių sulaukė patvirtinimo, jog esant galimybei, jie tikrai pagelbės ir nacionalinei komandai.
„Situacija komplikuota, nes NBA sezonas netrukus prasidės, bet visi mūsų atstovai yra pasirengę pagal galimybes padėti komandai“, – sakė D. Adomaitis.
Kalbant apie artimiausią pasaulio čempionato atrankos langą lapkričio pabaigoje, treneris jau šiomis dienomis pradės preliminaraus kandidatų sąrašo sudarymą bei kalbas su žaidėjais.
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