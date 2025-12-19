Neįtikėtinas vakaras Eurolygoje: „Žalgiris“ pasiekė tai, ko dar nebuvo

Rungtynių pradžioje Ignas Brazdeikis rinko 4 taškus, Nigelas Williamsas-Gossas prasiveržė krepšio link, Dustinas Sleva pataikė tritaškį iš kampo – 9:7. I.Brazdeikis dar kartą įveikė varžovo gynybą, Mosesas Wrightas pelnė 8 taškus, Maodo Lo didino persvarą iki dviženklės – 23:13. Edgaras Ulanovas taisė komandos draugo metimą, N.Williamsas-Gossas pirmąjį kėlinį užbaigė dvitaškiu su pražanga – 28:15.
D.Sleva rinko 3 taškus, į aikštę grįžęs Sylvainas Francisco iškart pelnė 5 taškus – 36:20. M.Wrightas dėjo į krepšį, N.Williamsas-Gossas pridėjo 4 taškus – 42:25. I.Brazdeikis dukart pralaužė „Partizan“ gynybą, M.Lo iškišo perdavimą M.Wrightui ir pats įmetė iš po krepšio, antrąjį kėlinį tritaškiu uždarė S.Francisco – 53:30.
I.Brazdeikis ir E.Ulanovas rinko po 5 taškus, S.Francisco smeigė tritaškį – 66:39. Po 20 minučių pertraukos į aikštelę sugrįžęs Ąžuolas Tubelis iškart pelnė 4 taškus, N.Williamsas-Gossas augino skirtumą iki 30 taškų – 73:43. Ą.Tubelis pasižymėjo po puolime atkovoto kamuolio, o S.Francisco užkūrė tikrą šou ir pelnė vienas už kitą gražesnius 7 taškus – 82:48.
S.Francisco rinko dar 4 taškus, M.Wrightas pridėjo 5 taškus ir atliko perdavimą taikliam Manto Rubštavičiaus tolimam metimui – 94:57. Laurynas Birutis atsidarė 5 taškais iš eilės, o komandos šimtąjį tašką baudų metimais pelnė E.Ulanovas – 101:63. Rungtynes įspūdingu šou užbaigė L.Birutis blokais ir galingais dėjimais kėlęs žiūrovus iš savo vietų – 109:68.
„Žalgiris“: S.Francisco 22 (5 rez. perd.), M.Wrightas 17 (6 atk. kam.), I.Brazdeikis 15, N.Williamsas-Gossas 12, L.Birutis 11, E.Ulanovas 9 (8 atk. kam.), M.Lo 6 (6 rez. perd.), D.Sleva 6 (7 atk. kam.), Ą.Tubelis 6, M.Rubštavičius 3, D.Sirvydis 2, A.Butkevičius 0.
„Partizan“: D.Washingtonas 17, B.Fernando 16 (2 per. kam.), I.Bonga 12.
Naujausi komentarai