NBA legendos vizitą primins atvaizdas ant kūno

Legendų atvaizdai
Broliai Nauris ir Normundas Maciai krepšinio garsenybių atvaizdus pradėjo tatuiruotis prieš beveik du dešimtmečius.
Jų kūnus puošia Arvydo Sabonio, Rimo Kurtinaičio, Valdemaro Chomičiaus, Šarūno Jasikevičiaus, Sauliaus Štombergo, Jono Valančiūno, brolių Lavrinovičių atvaizdai.
Greta šio amžiaus garsenybių tokiu pat būdu jie įamžino prieškario Lietuvos krepšinio legendas Praną Lubiną, Feliksą Kriaučiūną, kai kurių jų parašus, taip pat sportui neabejingų to meto lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno portretus.
„Welcome to Lithuania, SHAQ!“ – toks užrašas atsirado ant Naurio Maciaus kojos po vizito Jonavos „Valius tattoo“ salone.
Broliai yra įamžinę ir prieškario Lietuvos krepšinio legendas.
Susižavėjo dar Amerikoje
Greta šūkio pavaizduotas pats Sh. O’Nealas, pasidabinęs Supermeno kostiumu ir demonstruojantis raumenis apžergęs krepšinio kamuolį.
„Shaqas – vienas mėgstamiausių mūsų žaidėjų iš NBA lygos. Kitas toks buvo Kobe Bryantas. Jie – legendinės NBA eros atstovai, kai lyga mums buvo pati įdomiausia, o kovos ten būdavo kur kas kietesnės nei dabar“, – pasakojo broliai Maciai.
Pasak jų, prieš gerus du dešimtmečius jiems teko gyvai matyti Shaqo ir Kobe žaidimą NBA arenose. Tad sužinoję, kad Sh. O’Nealas viešės Lietuvoje, jie nutarė greta tragiškai žuvusio K. Bryanto portreto išsitatuiruoti ir vidurio puolėjo atvaizdą. Kaune gyvenantys latviai braliukai bandė susitikti su NBA legenda, jos vizito metu, tačiau dėl įtemptos Shaqo dienotvarkės planas nepavyko.
„Vis tiek smagu buvo matyti šį galiūną tarp žiūrovų Kauno „Žalgirio“ arenoje per rungtynes su Pirėjo „Olympiakos“. Be to, tose rungtynėse buvo ir daugiau mūsų herojų. Gaila, kad žalgiriečiams nepavyko įveikti Eurolygos čempionų“, – kalbėjo broliai.
Tiki D. Adomaičiu
Vienas Macių herojų – J. Valančiūnas, į Kauno klubą persikėlęs po ilgametės karjeros NBA.
„Su Jonu esame ne tik bendravę, bet ir lankęsi jo bute Vilniuje, ir šiaip visuomet jį palaikome. Tikime, kad su jo pagalba „Žalgiris“ šį sezoną kils labai aukštai“, – dėstė pašnekovai.
Macių žodžiais, jie nekantrauja susitikti ir su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu. 52-ejų metų vilnietis grįžo iš stažuotės NBA klube „Oklahoma City Thunder“. Ten rinktinės strategas domėjosi vieno jauniausių NBA trenerių Marko Daigneaulto žaidimo schemomis ir stebėjo visą Oklahomos klubo darbo procesą.
Brolius Macius su D. Adomaičiu sieja ilgametė pažintis, kai lietuvis, dar būdamas krepšininkas, atstovavo Rygos „Barons“ klubui.
„Bendravome su Dainiumi gyvendami Rygoje. Mūsų draugystė tęsėsi ir jam pirmą kartą tapus Lietuvos rinktinės treneriu. Iš karto buvo matyti, kad jis pasižymi reiklumu ir giliu krepšinio išmanymu. Todėl neabejojame, kad Dainius ir šį kartą padės Lietuvos rinktinei, kad 2027-aisiais ją matytume pasaulio čempionate Katare“, – vylėsi pašnekovai.
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