Naujuoju „Lietuvos krepšinio“ prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys

Jis rinkimuose konkuravo su buvusiu „Ryto“ dalininku, „FIBA Europe“ valdybos nariu Dariumi Gudeliu.
Rinkimų teisę turėjo 162 asociacijos nariai, į rinkiminę konferenciją atvyko 155 nariai.
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinė direktorė Rasa Liuimienė prieš balsavimą paskelbė, kad aukščiausia šalies krepšinio lyga susilaiko.
Nors pagal ALK įstatus, balsavimas yra atviras, slaptas balsavimas gali vykti, jei to pageidauja ne mažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių.
Už slaptą balsavimą pasisakė 96 konferencijos dalyviai.
LKL prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras, pastarasis išreiškė palaikymą R. Skaisgiriui.
Kaip rašė BNS, naujo vadovo rinkimai organizuojami iš ALK prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui.
M. Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės, žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį.
„Lietuvos krepšinio“ vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimus seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigui.
Savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) jį iki 2030 metų spalio 27 dienos nušalino nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos.
Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją „Lietuvos krepšinis“, M. Balčiūnas vadovavo nuo 2024 metų rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu.
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