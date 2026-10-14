Naujuoju ALK prezidentu išrinktas Skaisgirys: rinkimų rezultatas nebuvo netikėtas

„(Rinkimų rezultatas – ELTA) man nebuvo netikėtas. Bet dabar gali kalbėti jau po fakto, kad nebuvo netikėtas“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ sakė R. Skaisgirys.
„Tai ne, nėra, bet, teisybės dėlei, aš nesifokusavau į jokius prezidentus. Aš ėjau prieš žmones, kurie norėjo būti prezidentais. Aš kalbinau žinomus, Lietuvai nusipelniusius krepšinio žmones, kad jie eitų. Man nepavyko. Tai truputį vis tiek yra mano nuėjimas į kitą šoną, kad aš taip pasielgiau. Bet, iš kitos pusės, aš labai daug dirbu ten, daug žinau ir man būtų labai gaila – įdėto darbo, pinigų, emocijos – jei viskas būtų subliūškę“, – kalbėjo jis.
Vis tik kalbėdamas apie ateities viziją Lietuvos krepšinio bendruomenei naujasis ALK vadovas užsiminė turintis „planą dvejiems, ketveriems ir šešeriems metams“.
„Nors to nesiekiau specialiai, bet turiu planą dvejiems, ketveriems ir šešeriems metams ir dėl vaikų programos, ir dėl prezidentų, ir dėl administracijos, ir visų kitų dalykų“, – nurodė jis.
Jis taip pat pabrėžė sieksiantis ne vadovauti, o tartis ir vystyti naujus projektus kartu su krepšinio bendruomenės nariais.
„Aš žinau, kad galbūt kitaip valdymo procesą įsivaizduoju – bendrauti, tartis, daryti įdomius projektus, dalykus, naujoves, eiti visiškai kitu keliu. Aš nenoriu vadovauti“, – kalbėjo R. Skaisgirys.
Pareigas eis iki 2028-ųjų rudens
ELTA primena, jog trečiadienį Kaune, „Krepšinio namuose“, vyko neeilinė ALK prezidento rinkimų konferencija. Jos metu slaptu balsavimu už R. Skaisgirio kandidatūrą balsavo 114 asociacijos narių. Tuo metu vienintelis kitas kandidatas Darius Gudelis surinko 38 balsus.
Viso rinkimuose dalyvavo 152 asociacijos nariai.
Pirmoji balsuoti pakviesta Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinė direktorė Rasa Liuimienė teigė, kad lyga, nepaisant rinkimų baigties, palaiko abu kandidatus. Todėl LKL atstovai nusprendė nuo balsavimo susilaikyti.
D. Gudelis yra „FIBA Europe“ valdybos narys, R. Skaisgirys – 3x3 krepšinio asociacijos įkūrėjas, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ viceprezidentas.
Naujasis ALK prezidentas pareigas eis iki 2028 metų rudens, dabartinio olimpinio ciklo pabaigos.
Pagal asociacijos įstatus, prezidento rinkimai vyksta atvirai, nebent slapto balsavimo pageidauja ne mažiau kaip trečdalis visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių.
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