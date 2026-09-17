Naujojo LKL sezono starte „Žalgiris“ svečiuose egzaminuos visiškai pasikeitusius „Gargždus“

Neabejotinas rungtynių favoritas yra „Žalgiris“. Lažybininkai duoda 97 proc. tikimybę, kad pergalę iškovos Tomo Masiulio auklėtiniai. Už kauniečių pergalę nustatytas koeficientas – 1,03. Už „Gargždų“ komandos pergalę koeficientas yra net 13.
Lažybininkai neabejoja, kad šį sezoną „Žalgiris“ taps LKL čempionu – koeficientas už kauniečių triumfą LKL čempionate yra toks mažas, kokio prieš sezono startą niekada nebuvo – 1,02 (98 proc. laimėjimo tikimybė). Jei kažkas juokais sugalvotų pastatyti už „Gargždų“ triumfą LKL pirmenybėse, tai koeficientas – 151.
Tarpsezoniu „Žalgiryje“ įvyko kur kas mažiau permainų nei „Gargždų“ ekipoje. Su Kauno klubu atsisveikino gynėjas prancūzas Sylvainas Francisco (perėjo į Atėnų „Panathinaikos“, Graikija), gynėjas Mantas Rubštavičius (į Auburno „Tigers“, NCAA), lengvas kraštas/atakuojantis gynėjas Ignas Brazdeikis (į Malagos „Unicaja“, Ispanija), vidurio puolėjas amerikietis Mosesas Wrightas (į Milano „Emporio Armani“, Italija), vidurio puolėjas Laurynas Birutis (į Saragosos „Casademont“, Ispanija).
„Žalgirį“ papildė: gynėjas amerikietis Sabenas Lee (iš Stambulo „Anadolu Efes“, Turkija), gynėjas Marius Grigonis (iš „Panathinaikos“), gynėjas amerikietis Carsenas Edwardsas (iš Bolonijos „Virtus“, Italija), gynėjas amerikietis Sterlingas Brownas (iš Belgrado „Partizan“, Serbija), vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas (iš Denverio „Nuggets“, NBA), vidurio puolėjas Marekas Blaževičius (iš Bursos „Tofaš“, Turkija), vidurio puolėjas nigerietis Kaodiricki Akobundu-Ehiogu (iš Manresos BAXI, Ispanija).
Komandoje liko gynėjai Dovydas Giedraitis, Deividas Sirvydis, Nigelis Williamsas-Gossas, Maodo Lo, puolėjai Ažuolas Tubelis, Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas, Dustinas Sleva. Nepasikeitė ir ekipos vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Gargždų“ komanda po praėjusio sezono pasikeitė iš pagrindų. Joje liko tik du žaidėjai – gynėjas Karolis Giedraitis ir puolėjas Laurynas Vaištaras. Tačiau K. Giedraitis dėl sunkios kelio traumos šį sezoną neberungtyniaus. Neseniai per kontrolines rungtynes Rygoje su „Zelli“ komanda krepšininkui plyšo dešiniojo kelio priekinis kryžminis raištis.
Tarpsezoniu „Gargždus“ paliko vyriausiasis treneris Tomas Rinkevičius (tapo „Tauragės“ strategu), gynėjas amerikietis Justinas Turneris (perėjo į Kardicos „Iaponiki“, Graikija), gynėjas amerikietis Jalopas Pipkinsas (į Suboticos „Spartak“, Serbija), gynėjas prancūzas Darylas Doualla (į „Tauragę“), gynėjas amerikietis Trey Pulliamas, puolėjas Deividas Gailius (baigė karjerą), puolėjas Nojus Mineikis (į „Tauragę“), puolėjas amerikietis Ethanas Chargois, vidurio puolėjas Paulius Petrilevičius (į Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“), vidurio puolėjas latvis Martinas Meieris (į Hiobno „Sindri“, Islandija).
„Gargždus“ papildė ne tik naujas vyriausiasis treneris Paulius Malašauskas (praėjusį sezoną dirbo Panevėžio „Lietkabelio“ vyriausiojo trenerio Nenado Čanako asistentu), bet ir dešimt žaidėjų: gynėjas Adomas Sidarevičius (iš „Jonavos Hipocredit“), gynėjas Evaldas Šaulys (iš Utenos „Juventus“), įžaidėjas amerikietis JaQuanas Carlosas (iš Lodzės LKS, Lenkija), gynėjas amerikietis Stanley Davisas (iš Edmontono „Stingers“, Kanada),, gynėjas Rokas Kreišmontas (iš Šilalės „Lūšies“, RKL), puolėjas kanadietis Benas Krikke (iš „Jonavos Hipocredit“), puolėjas Arūnas Mikalauskas (iš „Heroes Den Bosch“, Nyderlandai), puolėjas amerikietis Langstonas Wolsonas (iš Bitolos „Pelister“, Šiaurės Makedonija), vidurio puolėjas kanadietis Grantas Stephardas (iš Brašovo „Corona“, Rumunija), vidurio puolėjas Paulius Kulikauskas (iš Vilniaus „Rytas-2“, NKL ir „Rytas-MRU“, RKL).
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