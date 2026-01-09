 Mirė legendinė Latvijos krepšininkė Uljana Semionova

2026-01-09 01:09 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį mirė legendinė Latvijos krepšininkė Uljana Semionova. Jai buvo 73-eji metai. 

Uljana Semionova
Uljana Semionova / Latvijos krepšinio asociacijos nuotr.

Apie aukštaūgės mirtį pranešė Latvijos krepšinio asociacija savo feisbuko paskyroje. 

„Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems, kurie pažinojo, gerbė ir mylėjo Ulią“, – rašoma Latvijos krepšinio asociacijos feisbuko paskyroje. 

Viena tituluočiausių ne tik Latvijos, bet ir pasaulio krepšininkių U. Semionova gimė 1952-ųjų kovo 9-ąją Lietuvoje, Zarasuose.

„Iki šio miesto ligoninės kelias arklio tempiamu vežimu buvo artimesnis nei iki Daugpilio, todėl į pasaulį atėjau mūsų kaimynų šalyje“, – viename interviu yra sakiusi Uljana. 

Per savo karjerą ji atstovavo ir SSRS rinktinei. Krepšininkė dukart tapo olimpine, triskart – pasaulio, dešimt kartų – Europos čempione, šešiolika kartų iškovojo Europos klubų čempionių taurę, kartą – Lilianos Ronchetti taurę.

U. Semionova didžiąją karjeros dalį praleido Rygos TTT komandoje, kuriai atstovavo nuo 1967 m. iki 1987 m. Po to ji trumpai žaidė Ispanijos ir Prancūzijos klubuose, o su didžiuoju sportu atsisveikino 1990-aisiais. Vėliau ji vadovavo Latvijos olimpiečių socialiniam fondui.

Dėl U. Semionovos ūgio nuolat kildavo neaiškumų: įvairūs šaltiniai nurodydavo – 208 cm, 213 cm, 215 cm. Tačiau pati U. Semionova yra aiškiai pasakiusi: „Mano ūgis – 210 cm. Esu girdėjusi ir skaičiusi visokiausių pasakų apie savo ūgį“. 

1993-iaisiais Uljana tapo pirma ne JAV krepšininke, priimta į Krepšinio šlovės muziejų Springfilde.

Pastaruoju metu U. Semionovos sveikata jau buvo gerokai suprastėjusi. 2022 metais moteriai buvo amputuota koja.

 

 

 

 

 

 

