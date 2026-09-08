Maodo Lo: turime skirtingų ginklų

Trečia pergalė
Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius ir Maodo Lo prisidėjo prie „Žalgirio“ pergalės 112:78 prieš Azerbaidžano čempioną Baku „Sabah“.
Tai trečias iš eilės kauniečių laimėtas ikisezoninis mačas.
M. Blaževičius pelnė 17 taškų, šešis kartus atkovojo kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Ą. Tubelis surinko 12 tšk. (pataikė 5/5 dvitaškių), M. Lo – 8 (įmetė 2/3 tritaškių).
„Tikiuosi, žaisime solidžiai, taip pat ir mėgausimės krepšiniu. Noriu, kad padovanotume sirgaliams gerų emocijų. Manau, esame universali komanda, turinti skirtingų puolimo ginklų. Tai bus labai svarbu Eurolygoje“, – sakė Vokietijos rinktinei atstovavęs M. Lo.
Rezultatyviausiai žaidė Edgaras Ulanovas – 18 tšk., 7 rezultatyvūs perdavimai. Sterlingas Brownas pelnė 14 tšk. (aštuonis kartus atkovojo kamuolį), Dustinas Sleva – 10 tšk.
Pirmą kėlinį koją susitrenkęs Jonas Valančiūnas toliau nerungtyniavo.
„Lyg ir nieko rimto. Jonas sakė, kad būtų galėjęs žaisti, bet nenorėjome rizikuoti“, – sakė T. Masiulis.
Rungtyniaus Londone
Kitas artimiausias žalgiriečių jėgų patikrinimas – Londone vyksiančio turnyro pusfinalio dvikova rugsėjo 10-ąją su Eurolygos dalyviu „Paris Basketball“ klubu.
Dėl bilieto į finalą taip pat varžysis Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ ekipa ir Vroclavo „Sląsk“ krepšininkai.
Paryžiaus komanda prieš išvyką į Londoną viešėjo Balearų saloje Menorkoje, kur 95:62 įveikė vietos komandą iš Ispanijos „Primera“ lygos. Nugalėtojams Nadiras Hifis pelnė 20 tšk. ir šešis kartus atkovojo kamuolį, Antony Warrenas surinko 16 tšk., Jaredas Rhodenas ir Tysonas Etienne’as – po 13 tšk.
Šį Eurolygos sezoną „Žalgiris“ ir „Paris Basketball“ susitiks spalio 1-ąją Prancūzijos sostinėje ir 2027 m. sausio 7-ąją Kaune.
„Lions“ ir „Sląsk“ startuos Europos taurės turnyre.
Spalio 12-ąją numatyta Londono komandos akistata JAV su NBA klubu Portlando „Trail Blazers“, kuriam praeityje atstovavo Arvydas Sabonis.
„Džiaugiuosi, kad mačas vyks mieste, kuris man ir mano šeimai reiškia labai daug. Bus smagu sugrįžti“, – teigė T. Sabonis.
Kitas „Žalgirio“ jėgų patikrinimas – rugsėjo 10-ąją Londone.
A. Mikšio taurė – į Rygą
Šiauliuose surengtą pirmąjį Algimanto Mikšio taurės turnyrą laimėjo Rygos VEF komanda.
Latvijos atstovai pusfinalyje 84:76 įveikė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“, o finale 95:88 – Dariaus Songailos treniruojamus „Šiaulius“.
Trečią vietą užėmė kėdainiečiai, 101:74 nugalėję Tartu „Ulikool“ ekipą, kuri pralaimėjo ir šiauliečiams (99:109).
Rugsėjo 12–13 d. Klaipėdoje vyks tradicinis Vlado Garasto taurės turnyras. „Šiauliai“ pusfinalyje susikaus su Rygos „Zelli“, o varžybų šeimininkas „Neptūnas“ – su „Sabah“.
Klaipėdiečiai iki šiol pralaimėjo abejas kontrolines rungtynes: 68:77 – Lietuvos krepšinio lygos (LKL) naujokei „Tauragei“ ir 64:77 – „Zelli“ krepšininkams.
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