Lietuvių varžovai – antausio Filipinuose nepamiršę graikai

Latvis – apie gudrumą
42-ojo Europos vyrų krepšinio čempionato išvakarėse dauguma akredituotų žiniasklaidos atstovų spėjo, kad medalius iškovos serbai, galbūt ir prancūzai, ispanai ar netgi latviai.
Kukliai buvo vertinamos lietuvių, suomių, lenkų, kartvelų galimybės.
Pirmiausia savo žygį trofėjų link užbaigė Ispanijos atstovai – net nepateko į atkrintamąsias varžybas.
Vėliau aštuntfinalyje krito Latvijos komanda – ją 88:79 eliminavo sumanią gynybos taktiką pasirinkusi Rimo Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos rinktinė.
„Jų gudrūs sprendimai ir susitelkimas neleido mums perimti iniciatyvą, lietuviai visą mačą diktavo savo sąlygas“, – pripažino latvių žvaigždė Kristapas Porzingis.
Tą patį rugsėjo 6-osios vakarą iš kovos dėl trofėjų pasitraukė viena pagrindinių favoričių – Serbijos ekipa. Ją 92:86 sustabdė Suomijos krepšininkai.
Galiausiai aštuntfinalyje ginklus sudėjo prancūzai – 70:80 nusileido kartvelams.
T. Dorsey: mokame pataikyti
Šiandien startuos ketvirtfinalis. Dėl bilieto į pusfinalį R. Kurtinaičio kariauna varžysis su graikais.
„Lietuviško krepšinio mokyklai nereikia papildomo pristatymo – ji visada konkurencinga“, – pareiškė Graikijos rinktinės strategas Vassilis Spanoulis.
Į komentarus, esą Graikijos komandos žaidimas priklauso nuo vieno krepšininko – Gianni Antetokounmpo, gynėjas Tyleris Dorsey atkirto: „Gianni pritraukia prie savęs du ar tris varžovus ir atriša rankas kitiems žaidėjams, o mes mokame ir galime gerai pataikyti.“
„Praradome vieną geriausių savo krepšininkų Roką Jokubaitį. Džiugu, kad nesugriuvome, sugebėjome tą spragą užkamšyti, nesijaučia, kad neturime pagrindinio įžaidėjo. Nėra jokių abejonių, kad kausimės toliau“, – teigė R. Kurtinaitis.
Graikai nepamiršo 2023-iųjų antausio, kai pasaulio čempionate Filipinuose pralaimėjo mūsiškiams net 67:92.
Jau dalija premijas
Jėgas ketvirtfinalyje taip pat išmėgins Turkijos ir Lenkijos, Suomijos, Sakartvelo, Vokietijos ir Slovėnijos krepšininkai.
Kartvelai pirmą kartą pateko į šį „EuroBasket“ etapą. Šalies premjeras Iraklijus Kobachidzė patvirtino, kad už istorinį rezultatą komandai bus skirta beveik 950 tūkst. eurų premija.
Aštuntfinalis
Lietuva–Latvija 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25). 11 000 žiūrovų. A. Velička 21 taškas (11 rezultatyvių perdavimų) / K. Porzingis 34 taškai (19 atkovotų kamuolių).
Turkija–Švedija 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24). 2 193 žiūrovai. A. Sengunas 24 taškai (16 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvūs perdavimai) / L. Hakansonas 16 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai).
Vokietija–Portugalija 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7). 2 316 žiūrovų. F. Wagneris ir D. Schroederis (0/7 tritaškių) po 16 taškų / N. Queta 18 taškų (11 atkovotų kamuolių).
Suomija–Serbija 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20). 4 006 žiūrovai. L. Markkanenas 29 taškai (12/13 baudų metimų, 8 atkovoti kamuoliai) / N. Jokičius 33 taškai (14/19 baudų metimų, 8 atkovoti kamuoliai).
Sakartvelas–Prancūzija 80:70 (24:20, 14:17, 20:17, 22:16). 1 652 žiūrovai. T. Šengelija (8 atkovoti kamuoliai) ir K. Baldwinas po 24 taškus / S. Francisco 14 taškų.
Lenkija–Bosnija ir Hercegovina 80:72 (14:25, 26:21, 22:17, 18:11). 1 370 žiūrovų. J. Loydas 28 taškai (9/9 baudų metimai, 4 klaidos) / J. Nurkičius 20 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
Slovėnija–Italija 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21). 3 016 žiūrovų. L. Dončičius 42 taškai (15/16 baudų metimų, 10 atkovotų kamuolių) / S. Fontecchio 22 taškai (5 atkovoti kamuoliai).
Graikija–Izraelis 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20). 2 157 žiūrovai. G. Antetokounmpo 37 taškai (10 atkovotų kamuolių, 6 klaidos) / D. Avdija 22 taškai (4 klaidos).
Ketvirtfinalis
Rugsėjo 9 d. 17 val. Turkija–Lenkija, 21 val. Lietuva–Graikija.
Rugsėjo 10 d. 17 val. Suomija–Sakartvelas, 21 val. Vokietija–Slovėnija.
