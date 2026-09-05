„Lietkabelis“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle

Komandų startiniai penketai:
Panevėžio „Lietkabelis“:
Alexander Schumacher
Ognjen Jaramaz
Daniel Baslyk
Ivan Février
Veljko Ilić
Vilniaus „Rytas“:
Martynas Paliukėnas
Cassius Winston
Artūras Gudaitis
Ignas Urbonas
Kay Bruhnke
Pirmuosius rungtynių taškus baudų metimais pelnė K. Bruhnke. Netrukus greitoje atakoje pasižymėjo A. Gudaitis, dar du taškus pridėjo I. Urbonas, o sužaidus mažiau nei dvi minutes vilniečiai pirmavo 6:0.
Po Nenado Čanako paprašytos minutės pertraukėlės O. Jaramazas dviem taikliais baudų metimais atidarė ir „Lietkabelio“ taškų sąskaitą. Vis dėlto „Rytas“ apsukų nemažino. K. Bruhnke pataikė du tritaškius iš eilės, A. Gudaitis pridėjo baudos metimą, o skirtumas tarp komandų pirmą kartą tapo dviženklis (2:12).
Kėliniui įpusėjus panevėžiečiams priartėti padėjo sėkminga N. Radžiaus ir K. Kennedy atkarpa. Nojus pataikė iš toli, netrukus perėmė kamuolį, o po dviejų sėkmingų Keondre prasiveržimų iš eilės „Lietkabelis“ sumažino atsilikimą iki keturių taškų (13:17).
Kėlinio pabaigą sėkmingiau sužaidė Vilniaus „Rytas“, o po taiklaus A. Gudaičio baudos metimo „Lietkabelis“ atsilikinėjo šešiais taškais (21:27).
Po pirmojo ketvirčio rezultatyviausias „Lietkabelio“ gretose buvo K. Kennedy, pelnęs 10 taškų. Dar 5 taškus pridėjo V. Ilić.
„Ryto“ komandoje rezultatyviausiai žaidė K. Bruhnke, surinkęs 8 taškus.
Antrąjį kėlinį vėl sėkmingiau pradėjo sostinės ekipa. „Rytas“ spurtavo 5:0 ir susigrąžino dviženklę persvarą (21:32).
Po N. Čanako paprašytos minutės pertraukėlės iniciatyvą perėmė „Lietkabelis“. Keturis taškus iš eilės pelnė A. Schumacheris, po du pridėjo G. Maldūnas ir I. Février, o po taiklių M. Ilić baudos metimų panevėžiečiai deficitą sumažino iki keturių taškų (33:37).
Kėliniui artėjant prie pabaigos „Lietkabelis“ tęsė sėkmingą atkarpą. O. Jaramazas pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, D. Baslykas perėmė kamuolį, V. Ilić pelnė taškus iš po krepšio, o K. Kennedy išprovokavo pražangą mesdamas tritaškį. Galiausiai A. Schumacheris prasiveržimu sudraskė „Ryto“ gynybą ir pirmą kartą rungtynėse išvedė panevėžiečius į priekį (46:44).
Po dviejų kėlinių rezultatyviausias „Lietkabelio“ gretose buvo K. Kennedy, surinkęs 12 taškų. O. Jaramazas pridėjo 7 taškus.
Vilniaus „Ryto“ komandoje rezultatyviausiai žaidė K. Bruhnke, pelnęs 13 taškų.
Trečiąjį kėlinį užtikrinčiau pradėjo Vilniaus „Rytas“. Vos per tris minutes sostinės ekipa laimėjo atkarpą 18:6 ir susigrąžino dviženklę persvarą (52:62).
Po Nenado Čanako paprašytos minutės pertraukėlės situacija aikštelėje nesikeitė. „Rytas“ ir toliau išlaikė dviženklį pranašumą, o po Oskaro Pleikio dvitaškio su pražanga „Lietkabelio“ deficitas išaugo iki 15 taškų (59:74).
Iki kėlinio pabaigos Panevėžio „Lietkabelis“ taip ir nerado būdų sustabdyti „Ryto“ puolimo, o po Gyčio Masiulio dėjimo skirtumas tarp komandų išaugo iki 16 taškų (64:80). D. Baslyko tritaškiu panevėžiečiai dar sumažino atsilikimą, tačiau kitoje aikštės pusėje vilniečiai išprovokavo pražangą ir realizavo abu baudų metimus. Po trijų kėlinių „Lietkabelis“ atsiliko 67:82.
Po dviejų kėlinių rezultatyviausias „Lietkabelio“ gretose buvo K. Kennedy, surinkęs 12 taškų. I. Février pridėjo 10 taškų.
Vilniaus „Ryto“ komandoje rezultatyviausiai žaidė K. Bruhnke, pelnęs 22 taškus.
Ketvirtajame kėlinyje Panevėžio „Lietkabelis“ ir toliau nerado priešnuodžių „Ryto“ puolimui. Po taiklaus A. Gudaičio baudos metimo skirtumas tarp komandų išaugo iki rekordinio 17 taškų pranašumo (76:93).
Kėliniui įpusėjus vilniečių pranašumas tik augo. Iki rungtynių pabaigos likus kiek daugiau nei trims minutėms „Lietkabelio“ deficitas jau siekė 20 taškų (78:98).
Rungtynių lūžis įvyko trečiajame kėlinyje, kurį „Rytas“ laimėjo 38:21 ir susikrovė solidų pranašumą.
Galutiniu rezultatu 84:103 „Lietkabelis“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą kontrolinių rungtynių cikle.
Panevėžio „Lietkabelis“: K. Kennedy 12, I. Février 10, A. Schumacheris ir O. Jaramazas – po 9 taškus.
Vilniaus „Rytas“: K. Bruhnke, A. Gudaitis 11, I. Urbonas 10.
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