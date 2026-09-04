Kojos – sunkios, bet tenka žaisti

Susitiko LKL finalininkai
Žalgiriečiai laimėjo antrą ikisezoninį mačą – savo aikštėje 82:77 nugalėjo praeito Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono vicečempionę Utenos „Juventus“ komandą.
Kauniečių gretose nebuvo nacionalinėms rinktinėms atstovavusių Ąžuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus ir Maodo Lo, uteniškiai vertėsi be Pauliaus Valinsko ir Jacko Pagenkopfo.
Pirmą kėlinį „Juventus“ krepšininkai buvo išsiveržę į priekį 23:13, tačiau netrukus „Žalgiris“ sutramdė varžovus ir persvėrė rezultatą savo naudai – 29:23. Uteniškiams pavyko atsitiesti – 53:53, bet tik laikinai: aikštės šeimininkai vėl padidino skirtumą – 76:64.
„Norėjome, kad visi žaidėjai gautų krūvio. Tris dienas iš eilės pasportavus, visų kojos sunkesnės, bet dabar būtent tas pasirengimo etapas, kad paskutinė ciklo dalis būtų sudėtingesnė“, – sakė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Išbandėme skirtingus žaidėjų penketus, kai kuriuos krepšininkus – skirtingose pozicijose. Rezultatas neprastas“, – reziumavo „Juventus“ strategas Laimonas Eglinskas.
Turnyrai – kas savaitę
Poryt žalgiriečiai namuose išmėgins jėgas su Azerbaidžano čempionu Baku „Sabah“, įveikusiu „Šiaulius“ (92:80) ir pralaimėjusiu „Juventus“ (84:89).
Uteniškiai šiandien Kaune susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ komanda, kuri 83:89 nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“, o vakar žaidė su „Sabah“.
Šiandien Šiauliuose prasidės tarptautinis Algimanto Mikšio (buvusio „Šiaulių“ vyrų krepšinio klubo įkūrėjo ir vadovo) taurės turnyras, jame dalyvaus šiauliečių, Tartu „Ulikool“, Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ ir Rygos VEF ekipos.
Kitą savaitę Klaipėdoje vyks 12-asis legendinio trenerio Vlado Garasto taurės turnyras. „Švyturio“ arenoje rungtyniaus uostamiesčio „Neptūnas“, „Šiauliai“, Rygos „Zelli“ ir „Sabah“.
Rugsėjo 11–12 d. Panevėžyje numatytas tradicinis Raimundo Sargūno taurės turnyras. Varžysis „Lietkabelis“, „Juventus“, estų „Ulikool“ ir kaimynai iš Latvijos – Valmieros „Glass“.
Tris dienas iš eilės pasportavus, visų kojos sunkesnės.
Sugrįžo R. Jokubaitis
Kontrolines rungtynes jau žaidė dvylika būsimų „Žalgirio“ varžovų Eurolygos turnyre, kuris startuos rugsėjo 24-ąją.
Po ilgos pertraukos, išsigydęs traumą, į aikštę grįžo Rokas Jokubaitis. Jo atstovaujama Miuncheno „Bayern“ ekipa 91:86 įveikė Ulmo „Ratiopharm“ krepšininkus ir 112:78 – Slovakijos čempionę Levicės „Patrioti“ komandą. Lietuvis per mačą su slovakais pelnė 6 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“, 70:82 pralaimėjusi Kocaelio „Glint Korfez“ ekipai, 83:78 nugalėjo kitą Turkijos komandą Bursos „Tofas“. Stambulo klubo naujokas Ignas Sargiūnas surinko atitinkamai 10 ir 6 taškus.
Šiandien „Fenerbahce“ tarptautiniame turnyre Heraklione išmėgins jėgas su Eurolygos čempionu Pirėjo „Olympiakos“.
Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ rytoj susitiks su Eurolygos vicečempionu Madrido „Real“, kuris 102:110 nusileido „Rio Breogan“ krepšininkams.
Rezultatas
„Žalgiris“–„Juventus“ 82:77 (18:23, 27:10, 19:26, 18:18). J. Valančiūnas 14 taškų (9 atkovoti kamuoliai), D. Sleva 10, M. Grigonis 9, D. Sirvydis ir S. Lee po 8, E. Ulanovas (1/5 tritaškių), S. Brownas (1/4 tritaškių) ir K.Akobundu-Ehiogu (3/3 dvitaškių) po 7, N. Williamsas-Gossas 6 (6 rezultatyvūs perdavimai), C. Edwardas 4 (0/4 tritaškių), D. Giedraitis 2, A. Butkevičius 0 / K. Pohto ir C. Hunteris (1/5 tritaškių, 5 klaidos) po 14 taškų, T. Jonesas 12 (2/8 tritaškių, 3 perimti kamuoliai), Š. Beniušis 11 (5/5 dvitaškių), C. Reynoldsas (5 atkovoti kamuoliai) ir L. Beliauskas po 10, B. Huntley-Hatfieldas 4 (1/5 dvitaškių), G. Matulis 2, J. Furmanavičius ir N. Juršys po 0.
Naujausi komentarai