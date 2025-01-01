Kodėl Messina nebetreniruos Milano „Olimpia“?

E. Messina „Olimpia“ klubą treniravo nuo 2019–2020 m. sezono.
Atvirame laiške jis pateikė pasitraukimo priežastį.
„Priežastis labai paprasta. Supratau, kad tapau – ir ne tik pastaruoju metu – skaldymo, taip pat ir trukdymo veiksniu. Net ir stengdamasis atlikti savo darbą kaip įmanoma geriausiai, kiekviena aplinkybė virsdavo proga surengti referendumą už arba prieš mane. Dėl šios priežasties (ir tik dėl šios) nusprendžiau pašalinti situaciją, kuri man pačiam buvo tapusi didžiulės įtampos šaltiniu, o komandai ir klubui – žala. Pašalindamas įtampos priežastį, manau, kad tinkamiausiai vykdau pareigą, kurią nuo pirmosios dienos „Olimpia“ klube man patikėjo ponas Giorgio Armani ir pati organizacija“, – teigė E. Messina laiške, išplatintame „Olimpia“ klubo.
Jis ir toliau dirbs organizacijos struktūroje, užimdamas vadovaujančias pareigas ir taip užtikrindamas klubo veiklos tęstinumą bei profesionalumą, remdamasis per ilgus metus sukaupta patirtimi.
Naujausi komentarai