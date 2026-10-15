Jankūnas po rinkimų prabilo apie pokyčius

Lietuvos krepšinio asociacijos vadovo rinkimuose – triuškinama R. Skaisgirio pergalė. Už jį balsavo 114 asociacijos narių, o už vienintelį likusį varžovą D. Gudelį – vos 38. Tiesa, R. Skaisgirys sakė, kad jautėsi nugalėtoju dar prieš prasidedant balsavimui.
„Aš jau laimėjau tuo, kad galėjau pasakyti, ką noriu, kas svarbu“, – sakė jis.
Naujasis prezidentas žadėjo siekti, kad krepšinis vėl taptų Lietuvos sporto lyderiu bei daugiau dėmesio skirti jaunųjų krepšininkų ugdymui. Generalinio sekretoriaus pareigose jis norėtų palikti Dominyką Domarką, o prie komandos prisijungs ir Jonas Mačiulis.
D. Gudelio pralaimėjimas – vienas triuškinamiausių per pastaruosius metus. Tokio balsų skirtumo rinkimuose nebuvo nuo Arvydo Sabonio vadovavimo laikų. D. Gudeliui nepadėjo net Biblijos eilutė, kuria jis pradėjo savo prisistatymo kalbą.
Pralaimėjęs kandidatas pripažino, kad tokio rezultato nesitikėjo. Tiesa, rinkimų procesą D. Gudelis palygino su politika esą, anot jo, užkulisiuose netrūko įvairių manevrų.
„Šiek tiek nustebino, pripažinsiu. Bendraudamas su bendruomene girdėjau kitokius atgarsius, bet normalu, nes slaptas balsavimas buvo paprašytas“, – teigė pašnekovas.
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Buvę krepšininkai į balsavimą atvyko jau apsisprendę ir palaikymą reiškė R. Skaisgiriui. Jie vieningai kartojo, kad asociacija pribrendo neišvengiamiems pokyčiams.
„Kadangi aš norėčiau pokyčių, Rolandas man geresnė opcija. Šiandien tenka dirbti su juo klube, tad tikėčiau juo labiau“, – sakė buvęs krepšininkas Robertas Javtokas.
„Tikimės, kad situacija pasikeis ir naujasis prezidentas dirbs krepšinio labui“, – vylėsi Kauno „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
Legendinis krepšininkas Valdemaras Chomičius sakė, kad dabar svarbu gelbėti Lietuvos rinktinę prieš atranką į pasaulio čempionatą.
„Pirmoje eilėje reikėtų geriausių žaidėjų rinktinei, kad susitelktų, atvažiuotų visi ir gerai žaistų“, – kalbėjo jis.
Tiesa, Lietuvos moterų krepšinio lygos prezidentė Audra Ginelevičienė tikėjosi daugiau dėmesio moterų krepšiniui.
„Man patinka aiškūs, konkretūs darbai, kai nereikia skambių frazių. Sakykime, berniukų – 6 tūkst., mergaičių – 900. Didinti imtį“, – teigė pašnekovė.
Buvęs krepšinio federacijos prezidentas Vydas Gedvilas įspėjo, kad naujojo vadovo laukia nemažai iššūkių.
„Reikia ne tik vadovauti, priimti sprendimus, bet ir visą struktūrą valdyti“, – sakė jis.
Pasak R. Skaisgirio, ankstesnis asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas padarė daug klaidų, kurias teks taisyti. Vienas svarbiausių naujojo vadovo darbų bus biudžeto auditas.
„Niekas neminėjo, bet didžiausia klaida, kad jis pamynė hierarchiją“, – aiškino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas.
Pats R. Skaisgirys iki šiol buvo asociacijos viceprezidentas, rūpinosi jaunųjų krepšininkų meistriškumo programomis, taip pat prisidėjo prie „3x3“ krepšinio plėtros Lietuvoje.
Prezidento rinkimai surengti po to, kai rugsėjį iš pareigų pasitraukė M. Balčiūnas.
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