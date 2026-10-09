 Įspūdingą ketvirtąjį kėlinį sužaidę žalgiriečiai laimėjo Barselonoje

Įspūdingą ketvirtąjį kėlinį sužaidę žalgiriečiai laimėjo Barselonoje

2026-10-09 23:45
Zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ (2-2) komanda panaikino dviženklį atsilikimą ir iškovojo pergalę išvykoje. Eurolygos ketvirtojo turo rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai nugalėjo „FC Barcelona“ (2-2) krepšininkus 88:81 (23:18, 16:23, 16:24, 33:16).

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<span>Įspūdingą ketvirtąjį kėlinį sužaidę žalgiriečiai laimėjo Barselonoje</span>
Įspūdingą ketvirtąjį kėlinį sužaidę žalgiriečiai laimėjo Barselonoje / Zalgiris.lt nuotr.

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Sabenas Lee jau pirmosios atakos metu išvedė Joną Valančiūną galingam dėjimui, Carsenas Edwardsas pataikė iš toli, J.Valančiūnas perdavė kamuolį įkirtusiam Arnui Butkevičiui – 7:6. Dustinas Sleva įmetė tritaškį po S.Lee perdavimo, Marius Grigonis po krepšiu surado Edgarą Ulanovą – 12:6. Į aikštę nuo suolo žengęs Ąžuolas Tubelis iškart pasižymėjo 4 taškais, baudas sumetė Maodo Lo – 18:14. S.Lee vėl perdavė kamuolį laisvam iš toli atakavusiam D.Slevai, M.Lo užbaigė pirmąjį kėlinį prasiveržimu – 23:18.

Per pirmąsias 5 antrojo kėlinio minutes vienintelius taškus „Žalgiriui“ baudų metimais pelnė J.Valančiūnas, kai varžovai atsakė 13 taškų – 25:31. Tada kauniečiai tris atakas iš eilės užbaigė taikliais tolimais metimais, kuriuos realizavo D.Sleva, M.Grigonis ir C.Edwardsas – 34:36. J.Valančiūnas sumetė baudas ir dėjimu kartojo netaiklų komandos draugo metimą, vieną baudą pataikė S.Lee – 39:41.

C.Edwardso baudų metimai ir A.Butkevičiaus taškai po Mareko Blaževičiaus perimto kamuolio lygino rezultatą – 43:43. Tuomet „FC Barcelona“ pelnė 7 taškus iš eilės, kol galiausiai sunkų dvitaškį pataikė J.Valančiūnas, tolimą metimą smeigė M.Grigonis – 48:52. Sterlingas Brownas pataikė 2 baudas iš 3, J.Valančiūnas šokdino varžovą, M.Grigonis įmetė iš toli (55:58), bet trečiojo kėlinio pabaiga geriau susiklostė šeimininkams – 55:65.

S.Lee metimu po prasiveržimo atidarė ketvirtąjį kėlinį, C.Edwardsas skuodė per visą aikštę ir įmetė su pražanga, o kitoje atakoje panašų epizodą sukūrė ir Ą.Tubeliui – 65:69. C.Edwardsas savo šeštuoju rezultatyviu perdavimu surado tritaškį įmetusį D.Slevą, o vėliau pats taikliai atakavo iš toli – 71:72. J.Valančiūnas pastebėjo laisvą kampe likusį E.Ulanovą, baudas sumetė S.Lee ir „Žalgiris“ išsiveržė į priekį 76:72. „FC Barcelona“ lygino rezultatą, Ą.Tubelis įmetė 1 baudą, bet atkovojo kamuolį, kuris virto M.Grigonio tritaškiu – 80:76. C.Edwardsas šovė dar vieną tritaškį, svarbų metimą pridėjo E.Ulanovas – 85:79. A.Butkevičius pataikė 1 baudą, netaiklų antrąjį metimą taisė D.Sleva ir „Žalgiris“ užbaigė sugrįžimą Barselonoje – 88:81.

„Žalgiris“: C.Edwardsas 19 (7 rez. perd.), D.Sleva 14 (5 atk. kam.), J.Valančiūnas 12 (9 atk. kam.), M.Grigonis 12 (2 per. kam.), Ą.Tubelis 8, E.Ulanovas 7, S.Lee 5, A.Butkevičius 5, M.Lo 4, S.Brownas 2, M.Blaževičius 0.

„FC Barcelona“: J.Robinsonas 20, K.Punteris 9, T.Evbuomwanas 8.

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Žalgiris
Kauno Žalgiris
krepšinis
pergalė
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