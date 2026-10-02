Įkandin „Žalgirio“ – dar septyni klubai

Šiauliuose – lietuvių akistata
Eurolygos, kurioje rungtyniauja Kauno „Žalgiris“, rengiamą Europos vyrų krepšinio taurės turnyrą sėkmingai pradėjo dvi (iš trijų) Lietuvos komandų.
„Šiaulių“ krepšininkai savo arenoje 74:71 (19:14, 22:18, 16:22, 17:17) įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono „Lions“ ekipą.
Dariaus Songailos vadovaujamą kariauną į pergalę vedė 24 taškus pelnęs Cedricas Hendersonas. „Lions“ klubui atstovauja du Kauno „Žalgirio“ paskolinti žaidėjai, šįkart jų indėlis – kuklus: Keenanas Evansas surinko 5 tšk. (4 rezultatyvūs perdavimai), Maxwellas Lewisas – 3 tšk.
Panevėžio „Lietkabelis“ namuose 75:72 (12:20, 25:18, 25:15, 13:19) palaužė Sarajevo „Bosną“. Lemiamą tritaškį kartu su finaline sirena pataikė serbas Ognjenas Jaramazas, o rezultatyviausi buvo po 17 tšk. pelnę prancūzas Ivanas Fevrier’as ir Marius Valinskas.
Nepasisekė Klaipėdos „Neptūnui“, kuris „Švyturio“ arenoje 73:76 (15:21, 21:15, 15:23, 22:17) pralaimėjo Trento „Dolomiti Energia“ krepšininkams. Uostamiesčio klubo legionierius olandas Yannickas Franke surinko 13 tšk., penkis kartus atkovojo kamuolį.
Spalio 6-ąją šiauliečiai Frankfurte susitiks su „Skyliners“ ekipa (B grupė), 7 d. klaipėdiečiai Chemnice – su „Niners“ (C grupė), o panevėžiečiai Romoje – su „Basket Roma“ (D grupė).
Sugrįžo į Eurolygą
Po daugiau nei dešimties metų pertraukos Lietuva vėl turi savo atstoves moterų krepšinio Eurolygoje.
Daugkartinės šalies čempionės Vilniaus „Kibirkšties“ krepšininkės laimėjo lemiamą atrankos dvikovą Vengrijoje – 81:62 (20:16, 17:12, 17:19, 27:15) įveikė Šoprono „Basket“ komandą ir pateko tarp šešiolikos Senojo žemyno elito klubų.
Pastarąjį kartą Lietuvos ekipa („Kibirkštis-VIČI“) moterų Eurolygoje varžėsi 2013–2014 m. sezoną.
Šįkart vilnietės žais A grupėje kartu su „Athinaikos Qualco“ (Graikija), „Basket Landes“ (Prancūzija) ir Saragosos „Casademont“ (Ispanija).
Graikijos klubui atstovauja Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst, dukart Europos čempionė belgė Julie Vanloo. Pirma „Kibirkšties“ akistata – spalio 14-ąją Vilniuje būtent su „Athinaikos Qualco“.
Pralaimėjo islandams
Šiaurės Europos krepšinio lygoje (ENBL) mūsų šalį reprezentuoja Jonavos „Hipocredit“ komanda.
Stepono Babrausko treniruojami jonaviečiai pirmą mačą savo aikštėje 71:79 (14:22, 23:14, 21:22, 13:19) pralaimėjo Islandijos vicečempionams „Tindastoll“ krepšininkams.
A grupėje Jonavos ekipa dar susitiks su Austrijos, Kroatijos, Sakartvelo, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Latvijos ir Vokietijos atstovais. ENBL varžybose dalyvauja iš viso 18 klubų.
Praeitą sezoną čempionu tapo Varšuvos „Dziki“ (Lenkija), sidabrą pelnė Mančesterio ekipa, bronzą – Veisenfelso „Syntainics“ (Vokietija). 2024-aisiais ketvirtą vietą užėmė „Šiauliai“.
Žais Čempionų lygoje
Kitą savaitę startuos Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos turnyras.
Vilniaus „Ryto“ krepšininkai A grupėje išmėgins jėgas su Baku „Sabah“ (Azerbaidžanas), „Nanterre 92“ (Prancūzija) ir „Trabzonspor“ (Turkija).
Utenos „Juventus“ komanda E grupėje varžysis su Malagos „Unicaja“ (Ispanija), „Reggiana“ (Italija) ir Pardubicės „Kvis“ (Čekija).
Malagos klubui atstovauja Ignas Brazdeikis ir Simonas Lukošius.
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