Į varžybų aikštę – rugsėjo 2-ąją

Ruoštis naujam sezonui į pirmą bendrą treniruotę susirinko „Žalgirio“ krepšininkai Nigelas Williamsas-Gossas, Mosesas Wrightas, Ignas Brazdeikis, Dustinas Slevas, Dovydas Buika, Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas, reabilitaciją tęsiantis Dovydas Giedraitis ir aštuoni jaunimo komandos žaidėjai.
Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis, Laurynas Birutis, Mantas Rubštavičius, Maodo Lo ir Sylvainas Francisco pastaruoju metu dirbo ar tebedirba su nacionalinėmis rinktinėmis.
„Vasarą poilsio daug nebuvo, nes užgriuvo malonūs darbai. Galvojau apie viską: kaip norime žaisti, gintis, pulti. Susidėliojau tam tikrą planą, – sakė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis. – Kol kas mūsų gretose nėra kelių pagrindinių žaidėjų, tačiau daugiau galimybių atsiskleisti turės jaunieji krepšininkai.“
Prieš pratybas žalgiriečiams buvo atlikti medicininiai tyrimai, fiziniai testai.
„Kol kas viskas labai džiugina, o lietuviai pasiruošę išvis puikiai. Su kai kuriais krepšininkais galbūt teks papildomai padirbėti, jau žinome, ką reikės akcentuoti“, – reziumavo biomechanikos specialistas Donatas Daublys.
„Vasaros pradžioje gydžiausi traumą, vėliau progresyviai didinau krūvius, o dabar jaučiuosi puikiai“, – teigė N. Williamsas-Gossas.
Jau rugsėjo 2-ąją „Žalgiris“ žais pirmas kontrolines rungtynes – Kaune viešės Rimo Kurtinaičio treniruojama Azerbaidžano čempionė Baku „Sabah“ ekipa, o 6 d. kauniečiai savo aikštėje susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Naujausi komentarai