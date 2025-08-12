Horvathas garsėja savo universalumu – gali žaisti tiek arčiau krepšio, tiek iš toli, o jo kovingumas ir energija aikštėje greitai užkabina visą komandą.
„Gargžduose“ – Vokietijos lygoje rungtyniavęs puolėjas
2025-08-12 18:07
„Gargždų“ gretas papildė 206 cm ūgio puolėjas iš JAV – Brandonas Horvathas. Praėjusį sezoną jis atstovavo „Brose Bamberg“ ekipai Vokietijos BBL lygoje, anksčiau rungtyniavo Belgijos ir Prancūzijos čempionatuose, kur tapo Pro B čempionu.
„Gargžduose“ – Vokietijos lygoje rungtyniavęs puolėjas / gargzdaibasketball.lt nuotr.
