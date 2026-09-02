FIBA atvėrus kelią į varžybas rusams ir baltarusiams, ŠMSM ragina Lietuvos krepšininkus neboikotuoti

Viceministras Giedrius Grybauskas sako, kad su rusais ar baltarusiais besivaržantys krepšininkai nebus smerkiami bei viliasi, kad susidūrę aikštelėje, Lietuvos sportininkai bus labiau motyvuoti laimėti.
„Tenka tik apgailestauti, kad mūsų sportininkai (...) ir visų kitų šalių sportininkai, kurie palaiko Ukrainą, turi varžytis su rusais ir baltarusiais. (...) Skatiname neboikotuoti šitų dalykų, nes boikotas kaip tik sudaro lengvesnes sąlygas rusams ir baltarusiams galimai praeiti toliau“, – portalui lrt.lt sakė G. Grybauskas.
„Nesmerkiame tų sportininkų. Kaip tik sakome, kad turite eiti į aikštelę ir, pasitelkę papildomą motyvaciją, stengtis nugalėti, atiduoti visas jėgas“, – pridūrė jis.
FIBA šią savaitę pranešė panaikinusi draudimą Rusijos ir Baltarusijos krepšininkams bei kitam krepšinio personalui individualiai dalyvauti tarptautinėse FIBA varžybose.
Sprendimas priimtas Tarptautiniam olimpiniam komitetui liepą atšaukus Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą.
„Nei sportininkai, nei delegatai (Rusijos ir Baltarusijos – BNS) nėra pageidaujami ir mes tikrai tarpininkausime kaip valstybė“, – sakė G. Grybauskas.
Pasak G. Grybausko, yra siūlymas įstatymu įtvirtinti, kad į Lietuvą atvykstantys Rusijos ir Baltarusijos sportininkai ar kiti sporto atstovai privalėtų pasirašyti neutralumo deklaraciją, o jiems būtų uždrausta dalyvauti varžybose, jei jie dėvės skiriamuosius ženklus.
FIBA gruodį dar spręs, ar leisti savo turnyruose dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos klubams bei nacionalinėms rinktinėms.
Naujausi komentarai