 Europos taurė: „Neptūnas“ palaužė Prancūzijos komandą

Europos taurė: „Neptūnas“ palaužė Prancūzijos komandą

2026-10-14 00:54 kauno.diena.lt inf.

Labai sunkią pergalę Europos taurėje pasiekė Klaipėdos „Neptūnas“ . Uostamiesčio komanda savo aikštėje 93:89 (32:14, 19:29, 17:24, 25:22) palaužė Breso Burgo JL.

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<span>Europos taurė: „Neptūnas“ palaužė Prancūzijos komandą</span>
Europos taurė: „Neptūnas“ palaužė Prancūzijos komandą / bcneptunas.lt nuotr.

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 „Neptūnui“ tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre. 

„Neptūnas“ sėkmingiau pradėjo rungtynes ir greitai atsiplėšė (16:8). Netrukus aikštės šeimininkai įgijo dviženklį pranašumą – 19:8, o po pirmojo kėlinio pirmavo įspūdinga 18 taškų persvara – 32:14).

Antrajame kėlinyje klaipėdiečių puolimas nebuvo toks uraganinis, varžovai ėmė artėti (37:30). Po dviejų kėlinių Gedimino Petrausko auklėtinių persvara siekė tik 8 taškus (51:43). 

Po pertraukos svečiai ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą savo naudai (57:55).  Iki pat trečiojo kėlinio pabaigos vyko lygi kova, o prieš ketvirtąjį kėlinį klaipėdiečiai turėjo vos vieno taško persvarą (68:67). 

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje puikiai ir rezultatyviai sužaidė „Neptūno“ legionierius Elvaras Fridrikssonas. Klaipėdiečiai šventė pergalę 93:89. 

„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas ir Yannickas Franke po 25, Henri Drellas 18, Kristupas Žemaitis 7, Donatas Tarolis 6.

 JL: Assemianas Moulare'as 17, Keithas Jordanas 16, Adrianas Nelsonas 14, Trey Woodbury 13, Tygeris Campbellas 10. 

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Europos taurė
Klaipėdos Neptūnas
Breso Burgo JL

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