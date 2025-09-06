„EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai tęsia žygį trofėjų link!

Arnas Velička pelnė 21 tašką ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų,
Ąžuolas Tubelis surinko 18 taškų ir dvylika kartų atkovojo kamuolį,
Deivydas Sirvydis įmetė 18 taškų ir šešis kartus atkovojo kamuolį.
Kiti aštuntfinalio rezultatai: Turkija–Švedija 85:79 (nugalėtojams 24
taškus pelnė ir šešiolika kartų kamuolį atkovojo Alperenas Sengunas, o
švedų lyderis buvo Ludvigas Hakansonas - 16 taškų, 5 rezultatyvūs
perdavimai), Vokietija–Portugalija 85:58 (vokiečius į pergalę vedė po 16
taškų surinkę Franzas Wagneris ir Dennisas Schroederis, portugalų ekipai
18 taškų pelnė ir vienuolika kartų kamuolį atkovojo Neemias Qoueta).
Rugsėjo 7-ąją dėl bilietų į ketvirtfinalį kovos: 12 val. Lenkija–Bosnija
ir Hercegovina, 15.15 val. Prancūzija–Sakartvelas, 18.30 val.
Italija–Slovėnija, 21.45 val. Graikija–Izraelis.
