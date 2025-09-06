 „EuroBasket“: Lietuvos krepšininkai tęsia žygį trofėjų link!

2025-09-06 20:52 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė įveikė pirmą 42-ojo Europos čempionato atkrintamųjų varžybų barjerą. Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Rygoje laimėjo aštuntfinalio dvikovą su Latvijos nacionaline ekipa 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) ir žengė į ketvirtfinalį.

Arnas Velička pelnė 21 tašką ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, 

Ąžuolas Tubelis surinko 18 taškų ir dvylika kartų atkovojo kamuolį, 

Deivydas Sirvydis įmetė 18 taškų ir šešis kartus atkovojo kamuolį.

Kiti aštuntfinalio rezultatai: Turkija–Švedija 85:79 (nugalėtojams 24 

taškus pelnė ir šešiolika kartų kamuolį atkovojo Alperenas Sengunas, o 

švedų lyderis buvo Ludvigas Hakansonas - 16 taškų, 5 rezultatyvūs 

perdavimai), Vokietija–Portugalija 85:58 (vokiečius į pergalę vedė po 16 

taškų surinkę Franzas Wagneris ir Dennisas Schroederis, portugalų ekipai 

18 taškų pelnė ir vienuolika kartų kamuolį atkovojo Neemias Qoueta).

Rugsėjo 7-ąją dėl bilietų į ketvirtfinalį kovos: 12 val. Lenkija–Bosnija 

ir Hercegovina, 15.15 val. Prancūzija–Sakartvelas, 18.30 val. 

Italija–Slovėnija, 21.45 val. Graikija–Izraelis.

 

Šlykštus nba kr
Porzingis atidave visas jegas a Valancia bovijas
0
0
