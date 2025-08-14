Pratęsimo pareikalavusioje kovoje Rygoje – Lietuvos krepšinio rinktinės pergalė prieš Latviją

Rungtynių pradžia priklausė Rokui Jokubaičiui, kuris per pirmąsias 4 minutes pelnė 12 taškų. Į žaidimą sėkmingai įsijungė nuo suolo pakilęs Jonas Valančiūnas, kuris dar pirmajame kėlinyje pelnė 9 taškus. Vis dėlto Lietuvos ir Denverio „Nuggets“ aukštaūgio minutes gerokai apribojo greitai susirinktos 3 asmeninės pražangos.
Kitoje aikštės pusėje tritaškiais smaigstė Latvijos snaiperis Davis Bertanis ir NBA čempionas Kristapas Porzingis. Po pirmojo kėlinio 39:29 pirmavo Latvija.
Antrajame kėlinyje Latvija buvo įgijusi 11 taškų skirtumą (55:44) ir po dviejų kėlinių pirmavo 59:50. Pirmoje rungtynių pusėje latviai pataikė net 8 tritaškius iš 13.
Trečiajame kėlinyje po dviejų Deivido Sirvydžio tritaškių lietuviai pradėjo alsuoti varžovams į nugaras ir po 30 min Latvija pirmavo jau tik 76:73.
Ketvirtajame kėlinyje po Ąžuolo Tubelio 6 taškų iš eilės Lietuva po labai ilgos pertraukos vėl išsiveržė į priekį (79:76).
Lietuvos gynyba ketvirtajame kėlinyje surakino Latvijos krepšininkus, kurie pirmuosius taškus baudos metimais pelnė tik prabėgus 3 minutėms.
Sužaidus 37 minutėms Lietuva pirmavo 89:86, tačiau tuomet eilinį savo tritaškį smeigė Richardas Lomažas, o greitoje atakoje Kristersas Zorikas vėl išvedė latvius į priekį (91:89).
Rezultatą likus 19,7 sek. metimu iš po krepšio išlygino Rokas Jokubaitis (93:93).
Pergalę metimu iš vidutinio nuotolio galėjo išplėšti Kristapas Porzingis, tačiau jo metimą lankas „išspjovė“ ir komandos keliavo į pratęsimą.
Jį taikliu tritaškiu iš aikštės krašto pradėjo Deividas Sirvydis. Viskas vėl sprendėsi paskutinę minutę – Jonas Valančiūnas pataisė netaiklų R. Jokubaičio metimą ir likus 27 sek. Lietuva pirmavo 104:100.
K. Zorikas tritaškiu metimu priartino latvius prie Lietuvos iki 105:106. D. Sirvydis šaltakraujiškai pataikė abu baudos metimus, o pergalę baudos metimu įtvirtino J. Valančiūnas.
Lietuvos krepšininkai jau penktadienį žais rungtynes Šiaulių arenoje, kur susikaus su NBA superžvaigždės Luka Dončičiaus į priekį vedama Slovėnijos rinktine.
