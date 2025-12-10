Dustinas Sleva prieš akistatą su savo buvusia komanda: turime pranokti juos fiziškumu

„Geras jausmas – apsisuko pilnas ratas. Tai, kad „Paris Basketball“ jau varžosi Eurolygoje, o aš, atstovaudamas „Žalgiriui“, galiu sugrįžti ten, kur praleidau penkerius savo karjeros metus, yra tikrai smagu, bet taip pat turime padaryti viską, kad iškovotume pergalę“, – kalbėjo puolėjas.
Pirmuosius porą sezonų Paryžiuje D. Sleva praleido kartu su Sylvainu Francisco ir sakė, kad jau tada matėsi, kokio lygio krepšininku pastarasis taps.
„Tuo metu jis jau buvo toks pat talentingas, koks yra ir dabar. Aišku, dabar jis yra daug labiau subrendęs kaip žaidėjas, o jo intelektas aikštelėje – vienas aukščiausių, kokius tik esu matęs“, – komandos draugą gyrė žalgirietis.
D. Sleva taip pat išskyrė ir būsimų varžovų stipriąsias puses.
„Nadiras Hifi visuomet yra nenuspėjamas – jis gali išeiti į aikštelę ir sumesti keturis tritaškius paeiliui. Jį taip pat pažįstu nuo jaunystės, o jo pažanga ir lygis, kuriame dabar žaidžia, tikrai yra panašus į S. Francisco. Apskritai, tai yra greitai žaidžianti komanda, todėl bus svarbu juos sustabdyti ir parodyti didesnį fiziškumą gynyboje“, – varžovus apibūdino amerikietis.
Žalgirietis pasidalijo ir komandos nuotaikomis po praėjusios savaitės pralaimėjimo „Maccabi“ ekipai.
„Mes turime viską pradėti nuo gynybos ir fiziškumo lygio. Kalbėjome apie tai po rungtynių su „Maccabi“, darkart peržiūrėjome visas rungtynes ir susidėliojome akcentus, kuriuos turime patobulinti, todėl manau, kad po visų mūsų diskusijos turėtume atrodyti daug solidžiau“, – tvirtai kalbėjo D. Sleva.
„Žalgirio“ ir „Paris Basketball“ rungtynės prasidės šį ketvirtadienį 21.45 val. Lietuvos laiku.
Naujausi komentarai