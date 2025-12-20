Citadele KMT atkrintamųjų atidaryme – sunki „Juventus“ pergalė prieš panevėžiečius

Atsakomąjį mačą šios komandos žais sausio 18 dieną Panevėžyje. Į Citadele KMT pusfinalį žengs ta komanda, kuri po dviejų mačų turės geresnį įmestų ir praleistų taškų santykį.
Citadele KMT finalo ketvertas vyks vasario 21–22 d. Šiaulių arenoje. Bilietus jau galite įsigyti Bilietai.lt svetainėje.
Susitikimas prasidėjo lygia kova. Po Michaelo Flowerso tritaškio „Lietkabelis“ išsiveržė į priekį, o Justas Furmanavičius dar pridėjo naudos metimą – 10:6. Tiesa, greitai iniciatyvą uteniškiai perėmė. Donatas Sabeckis bei Lukas Uleckas smeigė po tritaškį, tad „Juventus“ persvėrė rezultatą – 15:10. Danielius Lavrinovičius ėmė švelninti skirtumą (15:18), taip ir baigėsi pirmas kėlinys.
Evaldas Šaulys ir Ivanas Vranešas leido uteniškiams likti priekyje (22:15), nors Justas Furmanavičius vis kėsinosi artėti prie šeimininkų – 22:24. Sekė dar viena gera „Juventus“ atkarpa – po spurto 9:0 Kęstučio Kemzūros auklėtiniai pirmavo 33:22. Pasibaigus pirmajai mačo daliai šeimininkai kontroliavo mačą – 41:30.
Kurį laiką uteniškiai tvirtai laikėsi priekyje, tačiau „Lietkabelį“ į priekį timptelėjo Dovis Bičkauskis ir M.Flowersas – 40:46. Į Luko Ulecko ir Šarūno Beniušio metimus atsakė Kristianas Kullamae ir M.Flowersas, tad K.Kemzūra prašė pasitarimo – 46:51. Iki ketvirčio pabaigos šeimininkai padėtį kiek stabilizavo – 55:48.
Nors po M.Valinsko metimo ekipas skyrė 10 taškų (63:53), K.Kullamae ir P.Danusevičius smaigstė tritaškius, tuo tarpu M.Flowersas skirtumą tirpdė dar labiau – 62:67. Pastarasis dar provokavo pražangą, atakuodamas iš toli, bet rinko vieną lengvą tašką – 63:67. „Lietkabelis“ kėsinosi perimti iniciatyvą vis labiau, tačiau jiems atsaką turėjo I.Vranešas – 70:65.
Liko mažiau nei 3 minutės, areną ant kojų kėlė E.Šaulio šūvis, suteikęs apčiuopiamesnį pranašumą uteniškiams – 74:67. „Lietkabelis“ turėjo progų artėti: D.Bičkauskis sumetė baudas, G.Maldūnas – metimą iš po krepšio – 71:74. Liko 31 sek., M.Johnsonui skirta pražanga puolime, bet po peržiūros ji pakeista – pražanga fiksuota G.Maldūnui. M.Johnsonas baudas realizavo, bet įskaitytas buvo ir M.Flowerso metimas – 73:76. E.Šaulys dar galėjo taikliai uždaryti rungtynes, bet to nepadarė.
