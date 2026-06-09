Bilietai tirpsta: Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais sulaukė milžiniško susidomėjimo

Liepos 2 d. Klaipėdos arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Pasaulio taurės atrankos rungtynėse susitiks su D. Britanijos krepšininkais, o į šias rungtynes bilietų jau beveik nebėra.
Prieš tai rinktinė birželio 28 d. Šiauliuose sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline komanda.
Būtent šios rungtynės taps pirmosiomis, kai Lietuvos rinktinėje debiutuos jaunieji NBA talentai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis.
Į šias intriguojančias rungtynes bilietai taip pat sparčiai tirpsta – jų parduoti daugiau nei du trečdaliai, o artėjant rungtynėms bilietai brangs.
Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza, pristatydamas artimiausio lango planus, sakė:
„Manau, kad pirmajame šios vasaros lange rinktinė bus viena geriausių, kurią mes turėjome. Žmonės turėtų būti laimingi ir patenkinti matydami mūsų jaunus žaidėjus – Matą Buzelį, Kasparą Jakučionį, Ąžuolą Tubelį, rinktinei visuomet atsidavusį Joną Valančiūną ir kitus.“
Antrajame savo NBA sezone M. Buzelio statistika Čikagos „Bulls“ klube siekė 16,3 taško, 5,8 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo.
„Turėjome labai gerą pokalbį su treneriu Rimu Kurtinaičiu. Manau, kad mūsų laukia smagi vasara”, – sakė M. Buzelis.
Tuo metu K. Jakučionis savo debiutiniame sezone Majamio „Heat“ gretose rinko po 6,2 taško, pataikydamas po 2,9 tritaškio per rungtynes. Gynėjas jau pirmaisiais metais pademonstravo elitinį pataikymą iš toli – krepšį iš trijų taškų zonos K. Jakučionis atakavo net 42,3 proc. tikslumu.
„Atiduosiu visas jėgas rinktinei ir savo šaliai. Atsimenu jaunesnio amžiaus rinktines. Kai skambėdavo Lietuvos himnas, man šiurpuliukai bėgiodavo kūnu. Tas jausmas padarė daugiausia įtakos mano apsisprendimui. Turime eiti į kiekvienas rungtynes su nusiteikimu, jog būtina laimėti. Antrų šansų daug nebus“, – pastebėjo K. Jakučionis.
Lietuvos rinktinė pasiruošimą artimiausiam FIBA Pasaulio taurės atrankos langui pradės birželio 22 d. Birštone.
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