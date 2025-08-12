Be problemų: šveicarus sutriuškinusi U16 Lietuvos rinktinė – Europos čempionato ketvirtfinalyje

Lietuviai atliko gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų (26:8) ir ženkliai taikliau metė tritaškius (7/17, 41 proc. prieš varžovų 3/20, 15 proc.).
Šiose rungtynėse taškus pelnė visi dvylika Lietuvos rinktinės narių.
Mūsiškiai pirmavo praktiškai visas rungtynes – šveicarai priekyje buvo tik pačioje susitikimo pradžioje (2:1). Po pirmojo kėlinio lietuviai jau turėjo 10 taškų persvarą (21:11), o po dviejų kėlinių Lietuvos dominavimas tapo dar ryškesnis (42:24).
Po ilgosios pertraukos lietuviai sužaidė dar du solidžius kėlinius ir nė sekundei neleido suabejoti savo favoritų statusu.
Dėl bilieto į didijį ketvertą lietuviai kovos su Ispanija. Šios rungtynės trečiaidienį startuoja15:00 val., o jas galėsite stebėti FIBA „YouTube“ platformoje.
Lietuvos jaunučių rinktinė: Lukas Šiškauskas 16, Kristupas Sabeckas 12, Gabrielius Buivydas 12 (6 rez. perd., 6 atk. kam.), Jokūbas Kukta 6, Arnas Erlickis 8, Lukas Lukošiūnas 8, Benas Biržinis 7 (8 atk. kam.), Augustas Kičas 7, Paulius Veliulis 5, Joris Sinica 3, Simas Raščius 3, Rojus Stankevičius 2.
Šveicarijos jaunučių rinktinė: Yanisas Lebrunas 14, Joris Šivickas 8.
