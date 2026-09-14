Balčiūnui atsistatydinus, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento įgaliojimai perduoti Domarkui

Šią informaciją tinklalapiui „Basketnews“ patvirtino asociacijos generalinis sekretorius D. Domarkas.
„Pagrindinis darbas – suorganizuoti neeilinę rinkimų konferenciją ir užtikrinti sklandžią asociacijos veiklą iki naujojo prezidento išrinkimo“, – „Basketnews“ sakė jis.
Kaip skelbia tinklalapis, iki tol, kol bus išrinktas naujasis asociacijos prezidentas, D. Domarkui pavesti pagrindiniai įgaliojimai – sandorių sudarymas bei asociacijos veiklos užtikrinimas.
„Basketnews“ teigimu, Vykdomojo komiteto posėdį planuojama šaukti rugsėjo 17-ąją. Jame bus sprendžiama dėl neeilinės konferencijos bei prezidento rinkimų datos.
Kaip skelbta, apie pasitraukimą iš asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento pareigų M. Balčiūnas pranešė praėjusį penktadienį.
„Turiu pripažinti, kad viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas tiek mano asmeninei aplinkai, tiek bendrai Lietuvos krepšinio situacijai sudėtingas bei sunkiai prognozuojamas, manau, turiu imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui, todėl pirmadienį stabdysiu ir perduosiu savo kaip asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovo įgaliojimus vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jis.
Kaip tuomet naujienų portalui „15min“ teigė D. Domarkas, šias pareigas laikinai bus siūloma perimti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) prezidentui Remigijui Milašiui.
Atsisakė diskutuoti su „Basketnews“ vadovu
Tiesa, šią savaitę viešojoje erdvėje M. Balčiūnas sulaukė kritikos, po to kai trečiadienį LRT televizijos laidoje „Ne taip paprasta“ atsisakė diskutuoti su „Basketnews“ direktoriumi Jonu Miklovu.
Kaip pranešta laidos pradžioje, diskusijoje apie Lietuvos krepšinio problemas turėjo dalyvauti 6 pašnekovai, tačiau asociacijos prezidentui pareiškus, jog laidoje nedalyvaus, jei joje bus J. Miklovas, pastarojo kėdė studijoje liko tuščia.
Žurnalistės paklaustas, kodėl nenorėjo diskutuoti su J. Miklovu, M. Balčiūnas teigė norėjęs „gilios, racionalios ir konstruktyvios diskusijos“.
Diskusijos apie asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovybę suaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į 2027 m. vyrų krepšinio pasaulio čempionatą, kuris vyks Katare.
Liepos pradžioje Lietuvos krepšininkai 105:85 nugalėjo Jungtinę Karalystę, tačiau kitose rungtynėse prieš Italiją išbarstė dviženklė persvarą ir varžovams nusileido 84:87. Tai apsunkino Lietuvos šansus patekti į kitų metų pasaulio pirmenybių pagrindinį etapą.
Po pastarojo pasirodymo rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo raštą, bet jį galiausiai atsiėmė. Apie tai, kad ieškoma kuo trenerį pakeisti, kalbėjo ir asociacijos prezidentas M. Balčiūnas.
Tiesa, galiausiai spaudos konferencijoje buvo paskelbta, jog R. Kurtinaitis lieka vadovauti Lietuvos vyrų rinktinei, nors anksčiau jau buvo pranešama apie jo atsistatydinimą.
Lapkričio 26 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su Serbijos rinktine 18.30 val. Klaipėdoje.
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