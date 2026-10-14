Asociacija „Lietuvos krepšinis“ rinks naują prezidentą

Posto siekia buvęs „Ryto“ dalininkas, „FIBA Europe“ valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė Regionų krepšinio lyga, ir verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys, jo kandidatūrą pateikė „3×3 Krepšinio asociacija“.
Lietuvos krepšinio prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras, pastarasis išreiškė palaikymą R. Skaisgiriui.
Rinkimų teisę turės 162 asociacijos nariai. Pagal ALK įstatus, balsavimas yra atviras, nebent slapto balsavimo pageidauja ne mažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių.
Antrasis turas bus rengiamas, jei pirmąjį turą nė vienas kandidatas nesurinks daugiau nei 50 proc. balsų.
Kaip rašė BNS, naujo vadovo rinkimai organizuojami iš ALK prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui.
M. Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės, žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį.
„Lietuvos krepšinio“ vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimus seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigui.
Savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) jį iki 2030 metų spalio 27 dienos nušalino nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos.
Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją „Lietuvos krepšinis“, M. Balčiūnas vadovavo nuo 2024 metų rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu.
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