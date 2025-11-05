„Žalgirio“ taurės turnyras priviliojo ne tik lietuvius

Į Raseinių rajoną susirinko gausus dalyvių būrys. Tai lėmė, jog kai kuriose kategorijose sportininkams teko įveikti daugiau kaip 10 varžovų, tad kiekvienas čempiono titulas įgijo didesnę vertę.
Merginų MMA varžybose neprilygstama buvo Gerda Brazaitė. Sauliaus Buciaus treniruojama tauragiškė „Žalgirio“ taurės turnyre įtikinamai pranoko visas oponentes. 18-metė šiemet vasarą tapo pirmąja Lietuvos mišrių kovos menų atstove, nuskynusia IMMAF pasaulio jaunimo čempionato auksą.
Tose pat planetos pirmenybėse sėkmingai pasirodęs vilnietis Dominykas Maluška („ValeTudo“ klubas) „Karpynėje“ laimėjo vaikinų svorio kategorijos iki 70,3 kg MMA varžybas. Meistriškumu išsiskyrė ir čempionų titulus iškovojo ir vilniečiai Kipras Titas Baguckas („Grecicho MMA“) bei Erik Kurajev („Pankratos“). Pirmosios vietos taures užtikrintai laimėjo ir klaipėdiečiai Deividas Bagočius („Team Lion MMA“), Laurynas Eidėjus („Lutador“). Taip pat neįveikiamas buvo ir Martas Zakaras („Pantera“). Tarp sunkiasvorių ypač išsiskyrė iš Švenčionių atvykęs Deimantas Grigorjevas („Liūto narvas“).
K-1 disciplinos nugalėtojais tapo: Justas Stičkobaras („SunCity MMA“, Šiauliai), Adrijus Čeplinskas („Dainralfas“, Kaunas), Ignas Vitkauskas („Fightersland“, Kaunas), Pavelas Majauskas („Pantera“).
Pagal turnyro nuostatus, jauniausių amžiaus kategorijų varžybose buvo ribojami smūgiai į veidą, smūgiai parteryje, kojų skausmingi veiksmai ir pan.
Komandinėje įskaitoje daugiausia taškų surinko Vilniaus „Warriors Team“ (vadovas Valdemaras Stančaitis), Kauno „Dainaralfas“ (Dainius Daukšas), Jurbarko „Pantera“ (Mindaugas Smirnovas).
Pasak Lietuvos mišrių kovos menų federacijos (LMMAF) prezidento M. Smirnovo, garsiausio Lietuvos istorijoje mūšio vardu pavadintas „Žalgirio“ taurės turnyras jau tapo tradiciniu daugelio kovos menų klubų varžybų kalendoriuje. Todėl jame sportininkai gali pasitikrinti jėgas konkurencingoje aplinkoje.
Tikrintis meistriškumą atletams verta, nes MMA atstovų netrukus laukia didžiausios varžybos mūsų šalyje - atvirasis Lietuvos mma čempionatas. Pirmenybėse, kurios vyks lapkričio 23 d. VDU Žemės ūkio akademijos sporto centre, ketina dalyvauti ir ne vienos užsienio šalies pajėgūs kovotojai.
