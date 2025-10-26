Vakaris Kiseliūnas – Europos jaunučių bokso vicečempionas

Vakaris Kiseliūnas (svorio kategorija iki 48 kg) Senojo žemyno finale rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 28:29, 27:30) nusileido ukrainiečiui Vladyslavui Vasylevychiui ir tenkinosi sidabro medaliu. Prieš tai lietuvis pusfinalyje rezultatu 3:2 (28:29, 29:28, 28:29, 29:28, 29:28) įveikė airį Zacą Creightoną.
Dar anksčiau V. Kiseliūnas ketvirtfinalyje rezultatu 5:0 (30:26, 30:25, 30:26, 30:27, 30:27) nugalėjo čeką Vojtechą Halinarį, o aštuntfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde pranoko vengrą Sandorį Harkalį.
Jelizabeta Sivačiova (iki 70 kg) pusfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 26:30) neatsilaikė prieš vicečempione tapusią rumunę Eriką Antonią Vioricą Carp ir pelnė bronzinį apdovanojimą.
Danas Šestakovas (iki 63 kg) ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido airiui bronzos medalį laimėjusiam Charliui Joyce‘ui Connolly, o Ždanas Nikitinas (iki 57 kg) ketvirtfinalyje 0:5 (27:30, 28:29, 27:30, 28:29, 27:30) neprilygo taip pat bronzą iškovojusiam vengrui Bohdanui Pankovicsui. Prieš tai aštuntfinalyje Ž. Nikitinas rezultatu 3:2 (30:27, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28) nugalėjo italą Valentiną Risolutį.
Dominykas Garbenis (iki 75 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde įveikė čeką Janą Zureką, tačiau ketvirtfinalyje 1:4 (29:28, 28:29, 27:30, 27:30, 28:29) neatsilaikė prieš turką Yenerhaną Eroglu, pralaimėjusį pusfinalyje.
Viktoras Bogdevičius (iki 46 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde pranoko Azerbaidžano boksininką Mahammadą Kazimzadehą, tačiau ketvirtfinalyje rezultatu 1:4 (28:29, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) neprilygo kartvelui Joniui Khaburdzaniai, pelniusiam bronzinį apdovanojimą.
Albertas Ulčinskas (iki 52 kg) aštuntfinalyje po atkaklios kovos rezultatu 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29) nugalėjo bulgarą Martiną Raychevą, bet ketvirtfinalyje aiškia persvara antrajame raunde neatsilaikė prieš graiką Nikolaosą Oikonomou, baigusį savo pasirodymą pusfinalyje.
Ketvirtfinalyje kovojęs Jonas Vokietaitis (iki 90 kg) aiškia persvara trečiajame raunde nusileido italui Achille Vinciati, laimėjusiam sidabro medalį.
Domantas Kulbis (iki 42 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) nusileido turkui Berkay‘ui Sezginui Demirui. Gustas Bubliauskas (iki 44 kg) aštuntfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) neatsilaikė prieš lenką Dominiką Drewnowskį.
Karolis Michalkevičius (iki 54 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 28:29, 28:29) nusileido italui Rosario Simone ir baigė pasirodymą Europos čempionate.
Nepasisekė Deivydui Sisickiui (iki 50 kg), kuris šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (24:30, 26:30, 26:30, 25:30, 26:30) neprilygo Azerbaidžano sportininkui Eljanui Musazadui, vėliau pelniusiam bronzos medalį.
Lietuvos jaunučių bokso rinktinei vadovavo vyriausiasis treneris Virgilijus Stapulionis (Biržai) ir jam talkinęs Vitalijus Starenko (Vilniaus r.). Pirmenybėse dirbo ir teisėjas iš Lietuvos – panevėžietis Mindaugas Urbonavičius.
Rekordiškai dideliame Europos jaunučių bokso čempionate Juodkalnijoje iš viso varžėsi 369 boksininkai iš 32 šalių – 238 vaikinai ir 131 mergina.
Naujausi komentarai