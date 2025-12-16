Vaikų su negalia sporto stovykla – būsimų lyderių startas

Vaikus į stovyklą atvežusių tėvų ir trenerių teigimu, tokie renginiai – labai reikalingi, nes padeda vaikams pasijusti pilnaverčiais, jie čia gali tobulėti, mokytis bendrauti, stiprinti ryšius.
„Aš esu rojuje“, – po stovyklos sakė vienas dalyvis.
Stovykloje dalyvavo aštuonerių–aštuoniolikos metų vaikai. Dalis jų dar tik susipažįsta su sportu ir žengia pirmuosius žingsnius, o kiti jau daug metų drąsiai sportuoja. Druskininkų sporto centre vaikai sportavo kartu su fizinio ugdymo mokytoju, stovyklų organizatoriumi „Vaikų sportas” vadovu Giedriumi Junevičiumi. Tėvai ir vyresnieji stovyklautojai sėmėsi žinių iš sporto psichologo Andriaus Liachovičiaus.
„Kai ruošiausi šiai stovyklai, galvojau, kaip reikės pritaikyti užduotis vaikams su skirtingomis negaliomis, bet nuo pirmo susipažinimo vakaro pamačiau, kad tai neteisingas požiūris. Visi vaikai gali daryti praktiškai viską, tik jiems kartais reikia pagalbos ir adaptacijų. Įkvepia jų pasiryžimas, azartas ir noras padėti vieni kitiems”, – teigė G. Junevičius.
Vaikai mokėsi ne tik vieni iš kitų, bet ir iš paralimpiečių. Taiklumą mokiniai bandė ir paralimpinį šaudymą „matavosi“ su paralimpiete šaule Raimeda Bučinskyte, apie disko metimo subtilybes pasakojo ir pratimus rodė pasaulio bronzos medalio laimėtoja Oksana Dobrovolskaja. O savo medalių kolekciją demonstravo ir pratybas vedė paralimpinis čempionas bei Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
„Lietuvoje sportuoja vis dar labai mažai vaikų su negalia. Dėl to norime parodyti, kad kiekvienas gali rasti sau tinkantį sportą. Nei per fizinio ugdymo pamokas, nei po pamokų – niekas neturi sėdėti ant suolo. Ir nesvarbu, kokią negalią vaikas turi. Mane įkvepia šie vaikai, juos atvežę tėvai ir treneriai. Jie kartu sportuoja, padeda vienas kitam ir nesvarbu, ar tu bėgi pats, ar vežimėlio pagalba. Čia visi jaučiasi užtikrintai, visi gali išbandyti skirtingas sporto šakas. Savo pavyzdžiu bandžiau jiems parodyti, kaip svarbu yra siekti savo tikslo. Viskas yra įmanoma, tik reikia nuoseklumo ir ryžto”, – sakė M. Bilius.
Stovyklos tikslas – negalią turinčių vaikų įtraukimas į sportą.
„Kartais paauglystėje jaunimas meta sportą, norisi, kad taip nenutiktų. Norime parodyti, kiek daug jie gali ir kiek daug galimybių atsiveria, pravėrus sporto salės duris. Raginame visas šeimas ieškoti būdų ir leisti vaikams išbandyti kuo daugiau sporto šakų. Ši stovykla tik dar kartą patvirtina, jog sportas leidžia patirti laimę, sėkmę, suteikia motyvacijos. Labai svarbu, kad stovykloje kiekvienas vaikas jaustųsi lyderiu, visi išmoktų veikti kartu. Mokome ne tik sporto, bet suteikiame ir psichologijos, bendradarbiavimo, savarankiškumo ir kitų žinių“, – pridūrė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.
Tris vaikus į stovyklą atlydėjęs plaukimo treneris Mantas Juodišius pasakojo, kad visiems taip patiko įvairios stovyklos veiklos, jog sporto salėje kamuolių bumpsėjimą buvo galima girdėti iki vėlaus vakaro.
„Važiuojant namo vaikai klausė, kada vėl bus tokia stovykla. Jie dabar jau gyvena kitos stovyklos nuotaikomis ir apie tai galvoja. Jiems tai buvo dar viena šventė prieš Kalėdas. Pirmą kartą mačiau tiek daug sportuojančių skirtingo amžiaus vaikų su negalia. Vadinasi, paralimpinis sportas tikrai turi augančią kartą. Užsiėmimai vyko nuo ryto iki vakaro, buvo įtraukti ir tėvai. Emocijų, juokų, klegesio netrūko. Net jau grįžę namo, kitą dieną visi dar kalbėjo apie stovyklą. Vaikams labai patiko R. Bučinskytės šaudymo užduotis. Vienas vaikas net sakė, jog, kai baigs plaukiko karjerą, eis į sportinį šaudymą. Labai įkvėpė O. Dobrovolskajos ir M. Biliaus pasakojimai. Žinoma, galbūt dar buvo galima paliesti ir kitas sporto šakas, nes, pavyzdžiui, viena mama net nežinojo, kad Kaune vyksta plaukimo užsiėmimai. Kauno plaukimo mokykloje dirbu su intelekto, fizinę bei regėjimo negalias turinčiais vaikais. Tačiau vaikams ši stovykla tikrai buvo „oho“, – teigė M. Juodišius.
