UTMA Dominykui Dirksčiui skyrė 15 tūkst. eurų baudą

Šeštadienį vykusio „UTMA 19“ turnyro pagrindinė D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kova baigėsi antrajame raunde. D. Dirksčiui suskaudo anksčiau traumuotą ranką, jis atsisakė tęsti dvikovą ir paliko ringą. Pergalė techniniu nokautu buvo įskaityta S. Maslobojevui.
Paliko ir ringą, ir areną
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje UTMA vadovas Viktoras Gecas pripažino, kad organizatoriai tuo metu nežinojo, kas tiksliai nutiko D. Dirksčiui.
„Sukurta istorija, 15 tūkstančių žmonių arenoje – naujas kovinio sporto rekordas. Tik ta paskutinė [kova] kažkiek paliko neaiškumų. Mums taip pat liko klausimų. Kol kas neturime informacijos, nei kas Dominykui nutiko, nei kur jis yra. Mano komandos žiniomis, jo nebėra arenoje, išvyko iškart. Neįsivaizduoju, kas atsitiko, atsinaujino buvusi trauma? Nežinau, neturiu atsakymo. Kažkiek kartėlis, bet apskritai kovinio sporto ekosistema darkart paaugo. Labai džiaugiamės sėkmingu turnyru“, – po „UTMA 19“ renginio kalbėjo V. Gecas.
Organizacijos vadovas neslėpė, kad tikėjosi kitokios pagrindinės kovos pabaigos. Tuomet jis sakė lauksiantis tyrimų rezultatų ir paties D. Dirksčio paaiškinimo.
„Ar galėjo kažkas būti suplanuota? Aš po pirmo raundo buvau taip pasikūręs... [...] Matėsi kova, norėjosi dar. Įvyko, kaip įvyko, gaila... Gaila Sergejaus, gaila žiūrovų. Iš kitos pusės, pažiūrėsim, kokios bus išvados, ką parodys rentgeno tyrimas, lauksim jo paties komentarų ir priimsim sprendimą“, – šeštadienį kalbėjo V. Gecas.
UTMA paskelbė sprendimą
Pirmadienį organizacija savo „Instagram“ paskyroje pranešė, kad medicininių atsakymų dėl D. Dirksčio dar laukia. Tačiau sprendimas dėl jo išvykimo iš arenos ir nedalyvavimo spaudos konferencijoje jau priimtas.
„Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – paskelbė organizacija.
UTMA viešai nedetalizavo, kokias konkrečias pareigas D. Dirkstys buvo prisiėmęs pagal minėtas kontrakto sąlygas. Pats kovotojas kol kas viešai nepaaiškino nei savo pasitraukimo iš arenos, nei organizacijos paskelbtos nuobaudos.
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