Tiltą į olimpiadą tiesiančiai kaunietei prireiks ir skaičiuotuvo

Sustojo tik finale
Peru sostinėje Limoje šį rudenį buvo išsilaipinęs lietuvių desantas. Didžiausiu šios medžioklės trofėjumi tapo Panamerikos dziudo taurės varžybų sidabras, kurį pelnė kaunietė M. J. Dudėnaitė.
Atvirų varžybų svorio kategorijoje iki 78 kg lietuvė iš karto žengė į ketvirtfinalį, kur patiesė venesuelietę Zunildą Chavez. Vėliau pusfinalyje M. J. Dudėnaitė įveikė suomę Emmą Krapu ir tik finale turėjo pripažinti kolumbietės Brendos Olayos pranašumą.
„Miglė Julija buvo antra varžybų reitinge ir tai patvirtino. Silpnesnes varžoves įveikė, stipresnei pralaimėjo. Finale ji kolumbietę buvo numetusi, bet, vertinant objektyviai, priešininkė buvo pajėgesnė“, – pasakojo kovotojos trenerė Lolita Dudėnienė.
Gimtadienio dovana
M. J. Dudėnaitė taip pat Limoje dalyvavo „Grand Prix“ turnyre. Lietuvė nugalėjo šeimininkų atstovę Camilą Figueroą.
Ketvirtfinalyje dėl diskvalifikacijos už draudžiamą veiksmą kaunietei buvo įrašytas pralaimėjimas Gvinėjos kovotojai Marie Branser.
Dar anksčiau Limoje įvyko įpasaulio jaunimo dziudo čempionatas, kuriame pasirodė keturi mūsų jaunieji sportininkai: Simas Polikevičius (iki 66 kg), Varvara Kuchar (iki 57 kg), Marta Navickaitė (iki 78 kg) ir Rugilė Stasiulytė (per 78 kg). S. Polikevičius, M. Navickaitė ir R. Stasiulytė laimėjo po vieną kovą, o V. Kuchar liko be pergalės.
M. J. Dudėnaitės pergalė Panamerikos taurės varžybose tapo geriausia dovana jos trenerei ir mamai L. Dudėnienei, šiandien švenčiančiai savo gimtadienį.
„Mane labai nudžiugino. Ji to nusipelnė savo atkakliu darbu per treniruotes“, – sakė L. Dudėnienė.
Už didžiąją dalį startų mes sumokame iš savo kišenės.
Mokosi iš klaidų
– Miglei Julijai startas Peru – vienas sėkmingiausių šį sezoną. Kaip pavyko išvengti aklimatizacijos spąstų?
– Peru laikas nuo Lietuvos skiriasi aštuoniomis valandomis, tad skirtumas gana didelis, bet Miglei Julijai tai tiko. Ji įpratusi Lietuvoje keltis maždaug šeštą ryto, turi daug veiklų, tad anksti eina ir miegoti. Keliaujant į Limą mums pavyko išlaikyti tinkamą kelionės grafiką. Skridome į Amsterdamą, vėliau – į Panamą, o iš ten – į Limą. Taip susiklostė, kad jų laiku atskridome vakare ir iškart ėjome miegoti. Normaliai numigome ir dar turėjome visą dieną aklimatizuotis. Tada Miglė Julija startavo „Grand Prix“ turnyre, o dar kitą dieną jau prasidėjo Panamerikos taurės varžybos. Taip retai sutampa, kad du reitingo turnyrai vyktų vienas po kito ir dar toje pat salėje. Niekur nereikėjo važiuoti, pratintis prie naujų erdvių. Tai prisidėjo prie gerų rezultatų ir padėjo sutaupyti šiek tiek pinigų.
– Dvi dienos – du aukšto lygio turnyrai. Kaip sekėsi atlaikyti fizinius krūvius?
– Prie fizinių krūvių mes adaptuojamės per treniruotes. Savaitės mikrocikle būna apie dvidešimt kovų, tad didelio nuovargio Miglė Julija nejuto. Sunkiau buvo psichologiškai, nes slegia atsakomybė, įtampa, skirtingų stilių varžovai.
– Tolimos išvykos reikalauja nemažai lėšų. Kas padeda surinkti reikalingą biudžetą?
– Už didžiąją dalį startų mes sumokame iš savo kišenės. Pastaroji išvyka į Limą mums kainavo per 5 tūkst. eurų iš asmeninės sąskaitos. Žinoma, Lietuvos dziudo valdžia mus taip pat palaiko. Miglė Julija dalyvauja ir Tarptautinės dziudo federacijos (IJF) programoje, skirtoje sportininkams, kurie patenka tarp 50 geriausių savo svorio kategorijoje. Mūsų federacija kreipiasi į IJF dėl finansavimo, tad tokiu būdu galima padengti dalyvavimo keliuose turnyruose išlaidas. Dėl to gruodžio mėnesį galėsime nuvykti į „Grand Slam“ serijos turnyrą Japonijoje. Mums liks pasirūpinti tik išlaidomis treniruočių stovyklai. Tačiau vis tiek tai yra gera paspirtis keliant meistriškumą. Vis dėlto, žvelgiant į visą sezoną, finansinės pagalbos mums reikėtų kur kas daugiau.
– Kiek varžybų reikia dalyvauti, kad patektumėte į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes?
– Atranka tęsis dar dvejus metus. 2026-aisiais iki liepos sukaupti taškai bus dalijami per pusę – dalis liks, o kita pusė bus nubraukta. Nuo 2026 m. liepos iki 2027 m. liepos jau visi surinkti taškai liks olimpinėje taupyklėje. Vadinasi, nuo ateinančios vasaros jau nebegalėsime rinktis – į tą turnyrą važiuojame, o kitą praleidžiame. Turėsime dalyvauti visose svarbiausiose varžybose. Panašiai buvo ir prieš 2024 m. Paryžiaus olimpines žaidynes. Taip pat skridome į visas įmanomas varžybas, išleidome krūvą pinigų, bet Miglė Julija reitinge liko paskutinė už brūkšnio. Tai – vienose varžybose viena nelaimėta kova. Buvo labai apmaudu. Juolab kad buvo tikrai ne viena dvikova, kai pritrūko teisėjų objektyvumo.
– Kiek sportininkės sėkmę lemia burtai?
– Pajėgiausi sportininkai pirmuosiuose etapuose dažniausiai gauna silpnesnius priešininkus. Tad kiek toli eisi, priklauso ne tik nuo meistriškumo, bet ir nuo reitingo. Reikia atsižvelgti ir į oponento ypatybes – parankus jis ar ne. Gali būti gerokai žemiau reitinge, bet įveikti favoritą, nes jo stilius tau yra tinkamas. Pavyzdžiui, Miglei Julijai gana parankios kairiarankės priešininkės, nors dauguma dešiniarankių to nemėgsta.
– Sakėte, kad be intensyvaus treniruočių ir varžybų grafiko Miglė Julija turi nemažai kitų veiklų. Kokios jos?
– Ji dirba sporto mokykloje „Gaja“, treniruoja mažąsias auklėtines. Pastaruoju metu IJF dziudo akademijoje lankė intensyvius trenerių kvalifikacijos kursus. Be to, dukra mokosi Lietuvos sporto universiteto (LSU) ir Tartu universiteto doktorantūroje, dalyvauja Studentų sąjungos veikloje.
– Iki Los Andželo žaidynių – dar ilgas kelias. Kokio taškų kraičio reikėtų, kad Miglei Julijai nepasikartotų Paryžiaus olimpiados atrankos drama?
– Dar gerokai iki Paryžiaus olimpiados Miglė Julija buvo praradusi apie pusantrų metų dėl sunkios traumos. Prieš žaidynes ji spėjo dalyvauti suaugusiųjų amžiaus kategorijoje ir sukaupė apie 1 tūkst. 600 ar 1 tūkst. 700 taškų. Jai pritrūko vos 100 taškų. Palyginkime: viena kova, laimėta „Grand Slam“ varžybose, vertinama 160 taškų, o „Open“ kategorijos kontinentinės taurės turnyre, kaip kad Panamerikos taurės varžybos, – 100 taškų. Skaičiuojame, kad galutinėje olimpinėje įskaitoje Miglei Julijai reiktų sukaupti apie 2 tūkst. taškų. Žinoma, kiekvienos svorio kategorijos pasaulio lyderiai ramiai surenka apie 6 tūkst. taškų. Jie nuvažiuoja, tarkime, į keturis „Grand Slam“ turnyrus, juos laimi ir sukaupia apie 4 tūkst. taškų. Jei dar užsikabina pasaulio čempionato medalį, prisideda apie 2 tūkst. taškų, ir ramu. Manau, kad šįsyk turime neblogų šansų, nes Miglei Julijai prieš žaidynes bus 28 metai – pati sportinė branda. Mūsų sporto šakoje maždaug tokio amžiaus pasiekiami optimalūs rezultatai. Retsykiais būna išimčių – pavyzdžiui, Japonijos ir Ukrainos sportininkės yra tapusios pasaulio čempionėmis būdamos vos šešiolikos metų, bet sunkesnėse svorio kategorijose dauguma kovotojų savo galimybių viršūnę pasiekia 28–30 metų.
