 Stanionio gyvenimo užkulisiai: kas vyko po garsiosios kovos prieš Jaroną Ennisą?

2025-09-12 13:38
LNK inf.

Eimantas Stanionis – boksininkas, bene labiausiai pastaruoju metu garsinantis Lietuvos vardą. Buvęs WBA organizacijos pasaulio bokso čempionas pirmąkart kovos Lietuvoje „UTMA 13 x Stanionis Promotions“ turnyre.

LNK.LT pristato filmą „Stanionis. Čempiono kelias“. Tai – keturių dalių pasakojimas apie E. Stanionio gyvenimo užkulisius, pasiruošimą kovai su Jaronu Ennisu dėl kelių pasaulio čempiono diržų, pačią kovą bei tai, kas vyko po jos.

Pirmoje dalyje pasakojama apie pačią pradžią, kaip buvęs WBA pasaulio čempionas E. Stanionis ilgą laiką tvarkėsi su netrumpomis pauzėmis tarp kovų, gydėsi traumas siekė kovos su J. Ennisu, pradėjo ruoštis, kas labiausiai įsiminė jo žmonai Emilijai ir treneriui Vidui Bružui.

Primename, jog rugsėjo 27 d. vyks „UTMA 13 x Stanionis Promotions“ turnyras, kuriame Kauno „Žalgirio“ arenoje E. Stanionis 10-ies raundų kovoje susitiks su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulaniu Makhense.

Pirmąją dalį išvyskite čia:

