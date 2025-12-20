Sporto metai: tarp geriausiųjų – ne vien olimpiečiai

Džiugina nauja karta
Viena pirmųjų, jau lapkritį, 2025-ųjų rezultatus susumavo Lietuvos buriuotojų sąjunga (LBS). Simboliška, kad šventinis renginys įvyko pajūryje – Klaipėdoje, kur prieš 90 metų savo darbą pradėjo LBS.
Iškilmių akcentas – pagrindinės praeito sezono nominacijos: Metų buriuotoja, Metų buriuotojas ir Metų įgula.
Laureatų trejetą sudarė klaipėdietė Ema Kuodytė (olimpinė „ILCA 6“ jachtų klasė), Elektrėnų sporto centro ir klubo „Poseidonas“ atstovas Benas Šapkinas („RS Feva“) ir kapitono Sauliaus Pajarsko vadovaujamos jachtos „Rhino“ buriuotojai, šiemet tapę Lietuvos ir Latvijos ORC čempionais, užtikrintai laimėję Kuršių marių regatą.
„Tiek Metų buriuotojos, tiek Metų buriuotojo rinkimuose net du iš trijų nominantų buvo būtent jaunosios, į olimpinį kelią dar tik žengiančios kartos atstovai. Tikiu, kad tai džiugina ir mūsų olimpiečius, – ateina stipri pamaina, su kuria jie gali dalytis patirtimi, padėti, kad ir ateityje galėtume didžiuotis matydami Lietuvos vėliavą olimpinėse žaidynėse, prestižinėse regatose ir čempionatuose“, – džiaugėsi LBS prezidentas Raimundas Daubaras.
Prizas – V. Česiūno taurė
Geriausiu 2025 m. Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotoju išrinktas olimpietis Andrejus Olijnikas. Jam įteikta 1972 m. Miuncheno olimpinių žaidynių čempiono Vlado Česiūno taurė.
38-erių A. Olijnikas nutraukė net ketverius metus trukusį savo porininko dvivietėje baidarėje Mindaugo Maldonio karaliavimą.
„Man tai didelė staigmena, tikrai nesitikėjau, nes rezultatai buvo vidutiniai, maždaug kaip ir visos Lietuvos rinktinės. Toks mūsų bendruomenės įvertinimas – mano karjeros zenitas“, – sakė per savo karjerą pasaulio ir Europos čempionatuose po tris medalius iškovojęs Andrejus.
Šiais metais A. Olijnikas kartu su M. Maldoniu pateko į dviviečių baidarių 500 m rungties pasaulio čempionato (šešta vieta) ir Europos čempionato (ketvirta vieta, nuo medalio skyrė vos 0,07 sek.) finalus.
Laukia žiemos žaidynių
Lietuvos čiuožimo federacija (LČF) surengė šešių nominacijų rinkimus. Tarp laureatų – 2026 m. Milano ir Kortinos žiemos olimpiados dalyviai.
Metų čiuožėja tapo būsima olimpietė Meda Variakojytė, surinkusi 37 proc. balsų. Jos pagrindinės konkurentės buvo Jogailė Aglinskaitė ir Milana Siniavskytė.
Metų pora – Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius (net 93 proc. balsų). Su jais konkuravo Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala.
Kitų nominacijų laureatai: Metų čiuožėjas – Luka Imedašvilis (89 proc. balsų, kiti kandidatai: Danielius Korabelnikas, Mantas Gryba), Metų trenerė – Loreta Vitkauskienė (37 proc. balsų, tarp kandidačių buvo Miroslava Zacharevič, Sandra Ruikaitė, Beata Sabina, Eglė Kliučakienė, Edita Dvarionienė), Metų teisėja – Laima Krauzienė (41 proc. balsų, į titulą taip pat pretendavo Živilė Mockuvienė, Julija Kravčenko), Metų klubas – dailiojo čiuožimo mokykla „Ledynas“ (39 proc. balsų, aplenkė sporto mokyklą „Čiuožiu.lt“ ir klubą „Sidabrinė pačiūža“).
Studentams – derlingi metai
Derlingi metai buvo Lietuvos studentų sporto asociacijai (LSSA): pasaulio universitetų vasaros žaidynėse (universiadoje) iškovoti 7 medaliai (iš jų trys – aukso), Europos universitetų čempionatuose – 10 medalių (keturi – aukso).
Metų sportininkais pripažinti universiados irklavimo varžybų čempionai, Lietuvos sporto universiteto (LSU) treniravimo sistemų antro kurso magistrantai Dovydas ir Domantas Stankūnai.
Į geriausiųjų trejetą taip pat išrinktos universiados čempionės irkluotojos Ugnė Juzėnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, VDU) ir Kamilė Kralikaitė (Sirakūzų universitetas), lengvaatletė, žmonių su negalia pasaulio čempionato prizininkė Oksana Dobrovolskaja (LSU).
Išskirtiniai VDU trijulių krepšinio (3 prieš 3) komandos pasiekimai: Titas Januševičius, Augustinas Mikštas, Gabrielius Čelka ir Rokas Jocys – universiados, pasaulio ir Europos universitetų, SELL žaidynių ir Lietuvos studentų čempionai.
„Kiekvienas šių studentų – įkvėpimo šaltinis jauniems sportininkams, universitetų bendruomenėms ir visai Lietuvai. Jų darbas, disciplina ir nuoseklumas rodo, kokią galią turi akademinio ir aukšto meistriškumo sporto sinergija“, – sakė LSSA prezidentė Indrė Čelkienė.
„Dėkoju rektoriams – už strateginį požiūrį, kuris leidžia sportininkams ne rinktis tarp mokslo ir sporto, o sėkmingai derinti abu kelius. Ačiū treneriams – už kantrybę, reiklų darbą ir tikėjimą jaunais žmonėmis net tuomet, kai jiems patiems kartais pritrūksta tikėjimo savo jėgomis, – sveikinimo laiške rašė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. – Sportininkams noriu perduoti paprastą, bet svarbią žinutę: jūs esate mūsų šalies progreso įrodymas.“
Įkopė į Makalu
Lietuvos alpinizmo asociacija (LAA) Metų alpinistu trečią kartą pripažino Saulių Damulevičių. ️
Jis šiemet 65-ajame Lietuvos čempionate už įkopimą į penktą pagal aukštį pasaulio kalną – Makalu (Himalajai, 8 485 m) pelnė aukso medalį.
„Įvertinimas – netikėtas, nes sezonas Nepale įsiminė ne tik sėkmingu įkopimu į Makalu, bet ir nepasiekta Lotsės viršūne (8 516 m) ir kojos trauma. Kitą vertus, žinojimas, kada reikia apsisukti, yra ne mažiau svarbus už pasiryžimą kopti aukštyn“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė S. Damulevičius.
Išrinko ambasadorių
Geriausius savo sportininkus kasmet pagerbia ir Lietuvos miestai. Tai jau padarė Šiauliai.
Kartu su tradicinėmis nominacijomis buvo įsteigtos specialios – tiems atletams ir organizacijoms, kurių indėlis peržengia vien sportinius rezultatus.
Šiaulių ambasadoriaus titulą pelnė krepšininkas Ignas Vaitkus, padėjęs Lietuvos trijulių (3 prieš 3) rinktinei laimėti Europos čempionatą.
Tarp apdovanotųjų – Metų įvarčių karalius, „Šiaulių“ ekipos žaidėjas Eligijus Jankauskas (A lygos čempionate 18 kartų nuginklavęs varžovų vartininkus), „Metų sporto investicija“ – modernus gimnastikos ir parkūro centras „Judesys Šiauliai“, atvėręs naujų judėjimo galimybių mieste, ir „Ateities čempionų kalvė“ – sporto klubas „Baltasis Tigras“, dešimt metų iš eilės stipriausias WKF karatė klubas Lietuvoje.
