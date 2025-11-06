Šorochovas: Kristupui dar anksti stoti prieš tokio lygio kovotoją kaip aš

Patyręs, daugybę kartų ringe matytas kovotojas žino, ką reiškia žengti po šviesomis, kai žiūrovų akys nukreiptos į tave. Todėl ir šįkart jis neslepia pasitikėjimo savimi. Samuelis kalba be užuolankų: „Labai džiaugiuosi, gavęs galimybę vėl parodyti, ką sugebu, kaip patobulėjau ir kokį stilių atradau. Manau, Kristupui dar anksti stoti į ringą prieš tokio lygio kovotoją kaip aš, jis gerai jaučia distanciją ir turi greitį, bet matau ir spragų – mažiau fizinės jėgos, nuspėjamumas, netinkamų smūgių pasirinkimas. Bus įdomu pamatyti, kaip jis atlaikys mano spaudimą. Nejaučiu spaudimo – šiuo metu nematau, kad jis turėtų realių galimybių laimėti.“
Būsimos kovos taktika, pasak Samuelio, aiški, net brutaliai paprasta: „Tiek mano, tiek ir trenerio požiūris į taktiką paprastas – išmušti varžovą iš pusiausvyros, neleisti jam patogiai jaustis ringe ir stengtis atrasti spragą, kad kovą būtų galima užbaigti anksčiau laiko“, – sakė Samuelis.
S. Šorochovas neslepia, kad laukia stipraus pasirodymo: „Ačiū Kristupui, kad sutiko su manimi kovoti. Žinau, kad jis turės savo sirgalių, aš turėsiu savo – bus tikrai karšta. Manau, tai bus geriausia vakaro kova.“
