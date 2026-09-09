Skaudi netektis Lietuvos rankinio bendruomenėje – mirė ilgametė trenerė Daiva Dumčienė

D. Dumčienės gyvenimas buvo neatsiejamas nuo Tauragės sporto ir rankinio. Kadaise pati buvusi Tauragės sporto mokyklos auklėtinė, 1988 metais ji čia pradėjo dirbti trenere. Maždaug 25 metus specialistė ugdė mergaičių ir berniukų komandas, jauniesiems sportininkams perteikė savo žinias bei meilę rankiniui.
Jos treniruotos merginų komandos sėkmingai varžėsi Lietuvos moksleivių čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose. D. Dumčienė prisidėjo ir prie auklėtinių, vėliau pasiekusių aukščiausią šalies sporto lygį, karjeros.
Trenerės auklėtinės Asta Laurinavičiūtė ir Lina Andriulytė buvo kviečiamos į Lietuvos merginų rankinio rinktines. Žaisdamos Vilniaus „Eastcon-AG“ komandoje jos iškovojo Lietuvos čempionių titulus.
Dar viena D. Dumčienės ugdyta sportininkė – vartininkė Vita Urbonaitė – tapo Lietuvos moterų rankinio rinktinės nare ir atstovavo šaliai tarptautinėse varžybose.
Lietuvos rankinio federacija pabrėžė, kad ilgametis trenerės darbas, atsidavimas sportui ir jos išugdytos rankininkės paliko ryškų pėdsaką ne tik Tauragės, bet ir visos Lietuvos rankinio istorijoje.
„Visa Lietuvos rankinio bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Daivos šeimai, artimiesiems, kolegoms, auklėtiniams ir visai Tauragės sporto bendruomenei“, – rašoma pranešime.
Atsisveikinimas su D. Dumčiene vyks rugsėjo 9 dieną. 9 val. Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos mišios, o 12 val. velionė bus išlydėta į Papušynės kapines.
Artimieji prašo D. Dumčienės atminimą pagerbti baltais gėlių žiedais.
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