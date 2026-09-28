Skambėjo visas oro uostas: pasaulio čempionas Edgaras Riabko sutiktas su dainomis ir ąžuolo vainiku

Kauno oro uoste E. Riabko pasitiko didelis būrys gerbėjų, šio sporto entuziastų, artimieji ir žurnalistai. Kaunietis sutiktas su ąžuolo vainiku, dainomis, skanduotėmis, džiaugsmo šūksniais. E. Riabko neslėpė nuostabos tokio pasitikimo ir tiek žmonių nesitikėjęs.
Apskritai jis nuo šeštadienio dar, kaip pasakojo, gyvena tarsi sapne.
„Žinokit, dar nesuprantu. Iš tikrųjų nesuprantu, kas įvyko. Nes tiek metų eita, tiek metų kovota. Čia ir baigėsi viskas“, – žurnalistams sakė E. Riabko. Jis atviravo, kad jaučiasi sutrikęs, nes iki tol galvoje buvo tik vienas tikslas – laimėti pasaulio čempiono titulą. Iki jo ėjo vienuolika metų. Iš dalies juokavo, kad nežino, kaip gyventi toliau.
Apimtas euforijos dėkojo šeimai, komandai. „Čia yra komandinis darbas. Tikrai ne tik mano vieno – jau labai didelė komanda. Visi čia dirba. Aš manau, kad tai yra pirmiausia komandinis darbas. Ir, žinoma, dėkingas visiems mūsų fanams, kurie mus palaikė ir dėl kurių mes šiandien čia esame“, – sakė pasaulio čempionas.
Nueitame kelyje siekė ne tik asmeninių pasiekimų, bet ir populiarino vandens formulių sportą. Rengė tarptautinius suaugusiųjų turnyrus, Europos, pasaulinius etapus, įkūrė ir plėtoja vaikų akademiją.
„Ačiū, mus įsileido į Kauno marias. Žodžiu, žingsnis po žingsnio visi prisidėjo. Turėjome labai geras galimybes treniruotis. Vaikai dabar auga, auga nauja karta, o sportas tik kyla. Ačiū, kurie manimi tikėjo, supo, augino, darė. Ačiū visiems dar kartą“, – dėkojo kaunietis.
Paminėjo, kad šis titulas kainavo daugybę įdėtų pastangų, laiko, o pinigų „tai čia turbūt net ir nesuskaičiuotume“.
Pajuokavo, kad nors motyvacijos rasti toliau treniruotis bent kol kas bus sunkoka, bet karjeros dar tikrai nebaigs. „Jeigu baigsiu karjerą, tai greitai pražilsiu, sustorėsiu, nežinosiu, ką daryti ir sėdėsiu namuose. Mane tas adrenalinas veža, ir tikrai reikia gyventi toliau“, – kalbėjo E. Riabko.
Pridūrė, kad ne visi galime būti bėgikais, krepšininkais ar futbolininkais. „Pamatėme, jog turime daug talentų ir techniniame sporte. Mes augame, ir tai labai malonu. Anksčiau palaikymo komandoje būdavo keli žmonės. O dabar jų jau tiek daug, kad reikia užsirašyti visus, nes jau neatsiminsiu kiekvieno“, – juokavo kaunietis.
Lietuvos motorlaivių sportui pasaulio čempiono titulas – istorinis triumfas. „Pasaulio čempionai! Auksas – Lietuvai! Šiandien sunku sutalpinti emocijas į žodžius. Kaip šios komandos dalis ir kaip Lietuvos motorlaivių federacijos prezidentas, be galo didžiuojuosi Edgaru Riabko ir visa mūsų komanda. Kartu padarėme milžinišką žingsnį Lietuvos motorlaivių sporto istorijoje! Už šios pergalės – metai darbo, tikėjimo, kovos, bemiegių naktų ir žmonių, kurie niekada nenustojo tikėti. Ir šiandien mes parvežame Lietuvai auksą! Edgaras Riabko – pasaulio čempionas! Tai mūsų visų pergalė. Mūsų komandos. Mūsų federacijos. Mūsų Lietuvos. Didžiuojuosi jumis visais! Mes tai padarėme!“ – feisbuke sekmadienio vakarą rašė Karolis Ramoška.
E. Riabko į paskutinį etapą atvyko būdamas bendrosios įskaitos lyderis. Lemiamoje Vila Velha de Rodao trasoje lietuviui pakako ketvirtosios vietos.
Sezoną kaunietis baigė surinkdamas 46 taškus. Antroje vietoje likusią titulą gynusią švedę Mathildą Wiberg aplenkė keturiais taškais. Trečioje vietoje liko prancūzas Nelsonas Morinas su 36 taškais.
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