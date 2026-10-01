Sergejus Maslobojevas papasakojo apie atliktą operaciją: gydytojai rado daugiau, nei rodė tyrimas

Trečiadienį savo feisbuko paskyroje sportininkas paaiškino, kas nutiko jo pėdai ir kokia operacija buvo atlikta. Pasak S. Maslobojevo, po jos sulaukęs daugybės klausimų jis nusprendė atsakyti viešai.
Problema visu stiprumu pasireiškė sausį
S. Maslobojevas pasakojo, kad pėdos problema pradėjo formuotis gerokai anksčiau, tačiau visu stiprumu pasireiškė šių metų sausį, per kovą su Alexandru Burduja.
Anot sportininko, ilgus metus jo pėdą veikė didžiuliai krūviai – treniruotės basomis, nuolatiniai atsispyrimai, šuoliai ir smūgiai. Jis nurodė, kad dėl pasikartojančių mikrotraumų išsivystė Freibergo liga.
„Sutrikus kraujotakai, antrojo padikaulio galvos dalis palaipsniui apmirė. Per sausio mėnesio kovą ši ilgai besiformavusi problema galutinai pasireiškė“, – rašė S. Maslobojevas.
Per kovą patirtas smūgis, jo teigimu, turėjo skaudžių pasekmių.
„Nuo smūgio maždaug centimetro dydžio apmirusi kaulo ir sąnarinės kremzlės dalis visiškai atsiskyrė. Iškart po kovos gydytojai pasakė, kad reikalinga operacija“, – pasakojo kovotojas.
Operaciją atidėjo iki kovų pabaigos
Vis dėlto operuotis iš karto S. Maslobojevas nesiryžo dėl suplanuotų kovų ir kitų įsipareigojimų.
Tuo metu sportininkas jau buvo sutaręs kovoti su Ignu Pauliukevičiumi, o ši akistata būtų sutapusi su reabilitacijos laikotarpiu. Po jos laukė renginiai, stovyklos ir kitiems žmonėms duoti pažadai. Vėliau jau būtų reikėję pradėti ruoštis patvirtintai kovai su Dominyku Dirksčiu.
Pasak S. Maslobojevo, reabilitacija po operacijos būtų trukusi mažiausiai du mėnesius, tačiau galėjo užsitęsti ir gerokai ilgiau.
„Todėl būčiau rizikavęs neįvykdyti savo įsipareigojimų. Kartu su komanda priėmėme sprendimą operaciją atidėti iki šių kovų pabaigos“, – paaiškino jis.
Nors apie traumas ir kasdien patiriamą skausmą kovotojas buvo kalbėjęs anksčiau, konkrečios pėdos problemos iki šiol viešai neįvardijo. Trečiadienio įraše jis nurodė, kad apie tikrąją situaciją žinojo vos keli žmonės.
„Nenorėjau viešai kalbėti apie savo būklę, nes į ringą einu kovoti, o ne iš anksto ieškoti pasiteisinimų“, – rašė sportininkas.
Skausmas ribojo judėjimą ringe
Laukdamas operacijos S. Maslobojevas toliau treniravosi ir kovėsi. Tačiau, kaip dabar atskleidė pats sportininkas, visiškai atsiskyręs fragmentas sąnaryje kėlė didelį skausmą.
„Kiekvienas stipresnis atsispyrimas, smūgis sukeldavo žiaurų skausmą. Dėl to pastarosiose kovose buvau mažiau judrus, negalėjau normaliai dirbti kojomis ir šokinėti taip, kaip esu įpratęs“, – pasakojo jis.
Nepaisydamas to, kovotojas nusprendė įvykdyti susitarimus.
„Tačiau buvau davęs žodį ir savo įsipareigojimus įvykdžiau, nes kai duodu žodį, einu iki galo, net jeigu kiekvieną žingsnį tenka žengti per skausmą“, – teigė S. Maslobojevas.
Operacijos metu paaiškėjo sudėtingesnė būklė
Antradienį sportininkui pagaliau atlikta operacija. Pasak jo, jos metu paaiškėjo, kad situacija buvo dar sudėtingesnė, nei rodė magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas.
S. Maslobojevas nurodė, kad gydytojai aptiko uždegiminių procesų ir pašalino maždaug centimetro dydžio atsiskyrusį negyvybingos kremzlės fragmentą. Pažeistoje vietoje taip pat padarytos mažos angos, kurios turėtų paskatinti audinių atsinaujinimą, bei atlikta chondroplastika.
Dabar sportininko laukia gijimas, reabilitacija ir kojos stiprinimas. Konkretaus sugrįžimo į ringą laiko jis nenurodė, tačiau įrašą užbaigė ryžtingai: „Dabar, kai kovos ir kiti įsipareigojimai įvykdyti, atėjo laikas pasirūpinti sveikata. Priekyje laukia gijimas, reabilitacija ir kojos stiprinimas. O tada vėl pirmyn.“
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