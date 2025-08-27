Sergejus Maslobojevas: dar niekada nebuvo taip sunku ką nors rašyti

„Dar niekada nebuvo taip sunku ką nors rašyti.
Šiuo metu išgyvenu labai sunkų laikotarpį. Visada buvau ir esu kovotojas, kuriam svarbi sveikata, švarus sportas ir fair play. Bet nutiko tai, ko visiškai nesitikėjau: dopingo testai, paimti prieš ir po mano paskutinės kovos, parodė draudžiamos medžiagos pėdsakų.
Aiškiai pareiškiu: sąmoningai niekada nevartojau jokių draudžiamų medžiagų. Didžiąją karjeros dalį buvau nuolat tikrinamas pagal WADA („Pasaulinė antidopingo agentūra“) taisykles, o dar papildomai prieš, bei po kiekvienos GLORY kovos. Be to, medžiaga apie kurią vėliau pranešiu yra ypač lengvai aptinkama ir skirta svorio augimui, kai man atvirkščiai prieš kovas visada reikia mesti daug svorio, tad net elementari logika sako, kad tam nėra jokios prasmės.
Kartu su komanda dabar darome viską, kad išsiaiškintume, kaip tai galėjo nutikti. Bendradarbiaujame su Glory, dirbame su laboratorijomis, tikriname papildus ir produktus, laikomės griežtos grandinės, kad būtų galima nustatyti tikslų patekimo kelią.
Noriu nuoširdžiai pasakyti, kad visą gyvenimą skyriau sportui, gerbdamas jo vertybes. Savo sąžiningumu nerizikuočiau. Kad ir kaip tai dabar atrodytų ir galbūt atrodys iš šalies, griežtai pareiškiu: jokių draudžiamų medžiagų nevartojau.
Iš anksto dėkoju visiems, kurie manimi tiki, palaiko ir palaikys visos šios situacijos ir proceso metu. Jūsų ir artimųjų palaikymas man dabar be galo svarbus“, – savo feisbuko paskyroje rašė S. Maslobojevas.
Primename, kad birželio 14 d. Roterdame vykusiame „Glory 100“ turnyre Maslobojevas techniniu nokautu įveikė marokietį Tariką Khbabezą ir iškovojo pasaulio čempiono diržą. Vis dėlto po kovos atliktas dopingo testas buvo teigiamas. Lietuvis nusprendė atsisakyti titulo, kol vyksta tyrimas, o organizacija laikinai suspendavo jo licenciją.
Naujausi komentarai