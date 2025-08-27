Po dopingo skandalo sureagavo ir Maslobojevo įveiktas Khbabezas: turi vieną prašymą

33-ejų sportininkas, birželį Roterdame pralaimėjęs lietuviui techniniu nokautu, portalui vechtsportinfo.nl teigė nenorintis, kad jam būtų automatiškai sugrąžintas čempiono diržas. Vietoj to jis prašo, jog organizacija ištaisytų jo kovų istoriją.
„Aš pralaimėjau sąžiningai ringe, bet tas pralaimėjimas neturėtų likti mano istorijoje. Tai vienintelis teisingas dalykas, kurį dabar gali padaryti „Glory“, – sakė T. Khbabezas.
Marokietis taip pat pridūrė, jog nori būti pirmasis kandidatas į kitą kovą dėl titulo.
Primename, kad birželio viduryje Roterdame vykusiame „Glory 100“ turnyre Maslobojevas techniniu nokautu įveikė T. Khbabezą ir iškovojo pasaulio čempiono diržą, tačiau po kovos atliktas dopingo testas pasirodė teigiamas. Lietuvis laikinai suspenduotas, o tyrimą toliau atlieka nepriklausomas antidopingo komitetas.
