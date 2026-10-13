Rusija skundžiasi, kad pasaulio čempionate Roterdame norinčios dalyvauti gimnastės negavo vizų

Rusijos gimnastikos federacija šį sprendimą pasmerkė kaip „diskriminaciją“ bei „lygiateisio varžymosi principų pažeidimą“ ir apkaltino Nyderlandų institucijas tyčia bandant neleisti „stipriausioms gimnastėms“ dalyvauti pirmenybėse.
„Nyderlandų Karalystės ambasada Maskvoje informavo vizų centrą apie atsisakymą išduoti vizas trims Rusijos moterų rinktinės lyderėms – Angelinai Melnikovai, Viktorijai Listunovai ir Anai Kalmykovai“, – sakoma federacijos pranešime.
„Dėl to gimnastės prarado galimybę varžytis pasaulio sportinės gimnastikos čempionate“, kuris spalio 17–25 dienomis vyks Roterdame.
Rusija nurodė, kad šį sprendimą skųs Tarptautinei gimnastikos federacijai ir Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK).
Rugpjūtį A. Melnikovai, kuri 2025 metais laimėjo pasaulio čempionatą Džakartoje, iš pradžių buvo atsisakyta išduoti vizą dalyvauti Europos čempionate Kroatijoje.
Pateikus apeliaciją sprendimas buvo panaikintas, ir ji iškovojo daugiakovės aukso medalį.
Apie šį atsisakymą išduoti vizas pranešta Rusijai vis aktyviau siekiant sugrįžti į pasaulio sportą po daugelio metų apribojimų, įvestų Maskvai 2022 metais pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, taip pat atskleidus valstybės remiamą dopingo sistemą per 2014-ųjų žiemos olimpines žaidynes pietiniame Rusijos Sočio mieste.
TOK liepą sušvelnino apribojimus Rusijos sportininkams, suteikdamas galimybę varžytis atrankos turnyruose į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
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