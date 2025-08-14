Rankininkės laimėjo svarbiausią mūšį

Žaidėjas nuteikė kovai
Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje surengtą Europos jaunių (iki 17 metų) merginų rankinio čempionatą lietuvės užbaigė užėmusios 20 vietą.
Mūsiškės 25:36 pralaimėjo juodkalnietėms, 28:34 – čekėms, 23:39 – prancūzėms, 29:28 įveikė rumunes, 27:41 nusileido Austrijos rankininkėms, 33:24 privertė kapituoliuoti Šiaurės Makedonijos ekipą, 27:31 neprilygo norvegėms ir 33:39 – dar kartą austrėms.
Svarbiausia buvo dvikova su Šiaurės Makedonijos rinktine. Šios rungtynės lėmė, kas išsaugos vietą elito divizione ir po dvejų metų žais Europos jaunimo (iki 19 m.) čempionate.
„Labai atsakingai ruošėmės mačui. Įdėmiai analizavome ne vien varžovių, bet ir savo žaidimą, – kas mums pavyksta, kokios klaidų priežastys. Džiaugiuosi, kad merginas pavyko nuteikti kovai po skaudaus pralaimėjimo Austrijos komandai (27:41 – red. past.), nors tai nebuvo lengva“, – teigė E. Žilienė.
Keturiolikmetė Altėja Ustilaitė pelnė 8 įvarčius, Urtė Veličkaitė ir Eva Christina Žilinskas – po 7, Kamilė Juozaitytė – 5, Giedrė Bartkutė – 3, Meida Takarevičiūtė – 2, Kamilė Butkutė – 1. Vartininkė Elija Levickytė atrėmė 16 varžovių metimų iš 40-ies (40 proc.).
Požiūriai – skirtingi
Čempionato išvakarėse E. Žilienė apgailestavo, kad nepavyko suburti visų geriausių rankininkių.
„Kai kurios merginos iškart atsisakė dalyvauti treniruočių stovyklose, o kelios žaidėjos prieš pat čempionatą nusprendė nevykti su rinktine. Atsisakymo priežastys – įvairios: dėl asmeninių priežasčių, nuovargio, kad nėra pasiruošusios nei fiziškai, nei psichologiškai, kad vasarą renkasi dirbti, o ne sportuoti. Tačiau pateisinti galima tik traumas. Dėl neatsakingo požiūrio prireikė kviesti anksčiau su rinktine nesitreniravusių ir dar neišbandytų rankininkių“, – interviu svetainei rankinis.lt kalbėjo trenerė E. Žilienė.
Podgoricoje rezultatyviausiai žaidė A. Ustilaitė (Kauno rajono „Garliava- SM“) – pelnė iš viso 56 įvarčius. Vokietijoje užaugusi 16-metė E. Ch. Žilinskas įmetė 44 įvarčius, 14-metė K. Juozaitytė – 24 ir U. Veličkaitė – 22 (abi – Kauno rajono sporto mokyklos auklėtinės).
Lietuvai taip pat atstovavo Viltė Klimavičiūtė, M. Takarevičiūtė, Emilija Tamuliūnaitė, Barbora Kimantaitė ir Kamilė Kulpė (visos – Kauno rajono sporto mokykla), Andra Vaitkevičiūtė ir E. Levickytė (abi – Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras), G. Bartkutė („Viesulo“ sporto centras / Ozo gimnazija), Gytė Mackevičiūtė (Panevėžio sporto centras), Paulina Veisaitė (Tauragės sporto centras).
Mūsų rinktinė Europos čempionate buvo jauniausia, dauguma žaidėjų – 15-16 metų.
Vasaros krūviai
„Mūsų rinktinė buvo jauniausia: tik penkios merginos, gimusios 2008-aisiais ir viena žaidėja, kuriai pirmą čempionato dieną sukako 17-a. Visos kitos rankininkės – 15-16 metų, – sakė E. Žilienė. – Kai kurioms tai buvo pirmas tokio lygio turnyras, o net trys pagrindinės sudėties žaidėjos šią vasarą dalyvavo dvejuose Europos čempionatuose iš eilės – pirmiausia devyniolikmečių, vėliau – septyniolikmečių, per pusantro mėnesio sužaistos net 24 rungtynės. Tai – didžiulis krūvis tiek rankininkėms, tiek treneriams.“
Anot trenerės, viena komandos stiprybių – galimybė laviruoti gynybos sistemomis.
„Tačiau reikia gerinti fizinį, techninį ir taktinį parengtumą. Europos čempionate į pirmą dvyliktuką mums tikrai sunku pretenduoti, bet gerai pasiruošus ir jau turint tokio lygio varžybų patirties sužaistume kitaip ir galėtume kovoti dėl aukštesnių vietų, – teigė E. Žilienė. – Tikiuosi, kad po dvejų metų į rinktinę surinksime visas pajėgiausias rankininkes, visos bus sąmoningos ir atstovaus Lietuvai. Jau šiemet reikia pradėti ruoštis Europos devyniolikmečių čempionatui. Tai turėtų būti ne tik rinktinės, bet klubų trenerių, komand, sporto centrų tikslas.“
Pabaigtuvių staigmenos
Europos septyniolikmečių čempionato medalius iškovojo rinktinės, nebuvusios tarp favoričių.
Finale Slovakijos rankininkės 34:30 palaužė kroates. Bronzą pelnė juodkalnietės, 22:20 įveikusios ispanes.
Už šio ketverto išsirikiavo Šveicarijos, Danijos, Vengrijos, Prancūzijos, Čekijos, Serbijos, Vokietijos, Švedijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Portugalijos, Lenkijos, Islandijos, Norvegijos, Austrijos, Lietuvos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos ir Farerų salų komandos.
Iš elito diviziono į žemesnįjį iškrito Šiaurės Makedonijos, Turkijos ir Farerų salų ekipos.
Naudingiausia (MVP) žaidėja pripažinta juodkalnietė Martina Knezevič. Į simbolinę rinktinę taip pat pateko jos tautietė Maša Dubljevič, slovakės Maria Bartkova ir Liliana Gogova, šveicarė Lauryn Mierzwa, kroatė Antea Jerkovič, danė Sofie-Matilde Taylor, ispanė Edurne Donderis Sanchez, prancūzė Nayenka Noslen ir turkė Gazel Dikme.
